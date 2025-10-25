Schwerer Unfall vor Marktplatz in Palma: 80-Jähriger zwischen zwei Autos eingequetscht

Bei einer Aneinanderreihung von zwei Unfällen ist am Samstagmorgen (25.10.) ein rund 80 Jahre alter Mann vor dem Markt in Palmas Stadtteil Pere Garau verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen zehn Uhr Morgens, einem Zeitpunkt, an dem es auf dem Markt besonders trubelig zugeht. Offenbar war der Senior mit seinem Auto in der Nähe des Marktes unterwegs, als ein anderes Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Es kam zu einer leichten Kollision.

Der ältere Herr stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, um die Schäden zu begutachten. In dem Moment fuhr ein drittes Auto ebenfalls rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße. Der Mann wurde zwischen zwei Fahrzeugen eingequetscht. Er erlitt schwere Verletzungen an einem Arm.

Wie reagierten die Augenzeugen

Die zahlreichen Augenzeugen des Unfalls sollen daraufhin auf den Fahrer, der den Senior angefahren hatte, losgegangen sein und ihn bedrängt haben. Eine Marktfrau erklärte gegenüber dem regionalen Fernsehsender IB3 jedoch, die meisten Leute hätten ihre Handys gezückt, um Videos und Fotos zu machen. Lediglich sie und eine andere Person seien zu dem Unfallopfer hin und hätten mit ihm auf das Eintreffen der Rettungskräfte gewartet.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" befindet er sich nicht in Lebensgefahr. Beamte der Orts- und der Nationalpolizei ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

