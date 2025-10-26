70-jähriger Deutscher liefert sich im Porsche eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein rund 70 Jahre alter Deutscher hat sich am späten Samstagnachmittag (25.10.) eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und wurde im Anschluss festgenommen. Das berichtet die Online-Zeitung "Crónica Balear". Eine Anfrage der MZ bei der Guardia Civil zu dem Fall blieb zunächst unbeantwortet.

Fahrer wollte nicht bezahlen

Wie die Zeitung berichtet, begann der Vorfall im Abschlepphof im Camí de Jesús in Palma. Der Deutsche wollte dort seinen Porsche abholen, der abgeschleppt worden war. Allerdings sah er es nicht ein, die Auslösegebühr für das Fahrzeug zu bezahlen. Wutentbrannt setzte er sich in seinen Wagen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit los. Er durchbrach die Ausfahrtsschranke und flüchtete ohne zu zahlen. Dabei hätte er beinahe zwei Mitarbeiter des Geländes angefahren.

Die Angestellten des Abschlepphofs verständigten die Ortspolizei. Mehrere Streifen machten sich auf die Suche nach dem flüchtigen Fahrer. Zwei Beamte einer Motorradstaffel entdeckten das Fahrzeug in Can Pastilla, unweit der Adresse, auf die der Wagen zugelassen war. Die Beamten forderten den Fahrer auf, anzuhalten, doch dieser ignorierte die Anweisungen und setzte seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort. Erfuhr durch mehrere Straßen von Can Pastilla und steuerte anschließend in Richtung des Gewerbegebiets Son Oms und S’Aranjassa und shcließlich nach Llucmajor.

Festnahme vor der Wache der Guardia Civil

Die Ortspolizei verständigte die Kollegen in Llucmajor sowie die Guadia Civil. Diese errichteten Straßensperren. Schließlich wurde das Auto vor der Wache der Guardia Civil in Llucmajor gestoppt, wo die Beamten den Mann festnahmen.

Der Porsche wurde erneut von einem aus Palma angeforderten Abschleppwagen abgeholt und dorthin zurückgebracht, wo die Flucht begonnen hatte. Der Fahrer wurde festgenommen und mehrerer Delikte beschuldigt, darunter Sachbeschädigung, schwere Missachtung polizeilicher Anordnungen und rücksichtsloses Fahren. Er soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.