Großbrand in Palma: Industriehalle in Son Castelló schwer beschädigt
Das Feuer brach am Samstagabend (25.10.) aus
Ein Großbrand hat am Samstagabend (25.10.) eine Industriehalle im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma schwer beschädigt. Das Feuer brach gegen 20 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in einer Backstube aus und breitete sich schnell aus.
Zahlreiche Wagen der Feuerwehr Palma waren im Einsatz um zu verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übersprangen. Zudem wurden mehrere Abschleppwagen beauftragt, die vor dem Gebäude geparkten Autos aus der Gefahrenzone zu bringen.
Polizei muss Schaulustige kontrollieren
Ortspolizei und Nationalpolizei waren derweil damit beschäftigt, zahlreiche aufdringliche Schaulustige davon abzuhalten, sich zu sehr dem Ort des Geschehens zu nähern und die Arbeit der Rettungskräfte zu behindern. Das Feuer konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden.
