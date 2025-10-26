Wetter auf Mallorca: Am Samstag 30 Grad und Sommerfeeling, am Sonntag trübes Regenwetter und Warnstufe Gelb

Wem das Wetter auf Mallorca in den vergangenen Tagen zu langweilig war, der dürfte sich über das abwechslungsreiche Programm am Wochenende freuen. Am Samstag (25.10.) hat die Insel in Capdepera nochmal die 30-Grad-Marke geknackt, wie der spanische Wetterdienst Aemet auf seinem X-Profil vermeldet. Die übrigen Wetterstationen im Norden der Insel verzeichneten Höchstwerte von 28 Grad. Im Süden war es mit maximal 26 Grad nur unwesentlich kühler. Dazu gab es Sonnenschein satt. Man wähnte sich gar an einem Junitag.

Regenwetter am Sonntag

Das ist am Sonntag deutlich anders. Dunkle Regenwolken hängen über der Insel, die wenigen Autos, die am Morgen durch die Straßen von Palma fahren, haben die Scheibenwischer an. Aemet hat zwischen 10 und 16 Uhr sogar Warnstufe Gelb für die Tramuntana ausgegeben. Das bedeutet, dass binnen einer Stunde mindestens 20 Liter pro Quadratmeter fallen können. Von Wanderungen in den Bergen ist dringend abzusehen.

Auch die Temperaturen fallen im Vergleich zum Vortag deutlich ab. In Andratx werden am frühen Nachmittag die 20 Grad erreicht, ansonsten liegen die Höchstwerte zwischen herbstlichen 16 bis 18 Grad. Der Wind weht leicht bis mäßig aus östlicher und nordöstlicher Richtung. In den Mittagsstunden können die Böen bisweilen schonmal kräftiger ausfallen.

So geht es weiter mit dem Wetter

Zur neuen Woche hin beruhigt sich die Lage am Himmel wieder. Der Wetterdienst sieht für Montag und Dienstag zwar immer wieder Wolken am Himmel voraus, Regenfälle seien aber sehr unwahrscheinlich. Auf der Wetterkarte sind mehrheitlich Sonnen eingezeichnet. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu Sonntag wieder leicht an und erreichen am Dienstag maximal 24 Grad.

Eine gute Nachricht hat der Wetterdienst darüber hinaus parat: Mit den Tropennächten, die in den vergangenen Wochen an zahlreichen Orten der Insel den Schlaf beeinträchtigten, dürfte es fürs Erste vorbei sein.