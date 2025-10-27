Fortsetzung des Schmuddelwetters oder goldener Herbst? So geht es mit dem Wetter auf Mallorca weiter

Nach dem sommerlichen Samstag und dem maximal ungemütlichen Sonntag (26.10.) auf Mallorca ist das Wetter der Insel zum Wochenstart wieder freundlicher gesonnen. In der Nacht auf Montag war es zwar vor allem in der Inselmitte knackig kühl, teilweise ging es unter die 10-Grad-Marke, aber mit Sonnenaufgang wurde es ein schöner Tag.

Den Montag über soll es laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet so bleiben: viel Sonne, kaum Wolken, dafür aber bei Höchstwerten von maximal 21 Grad relativ frisch. Die höchsten Temperaturen werden in der Bucht von Palma sowie rund um Pollença erreicht. In der Inselmitte bleibt das Thermometer bei maximal 20 Grad stehen.

Dienstag schon etwas milder

In der Nacht auf Dienstag ist weiterhin keine Wolke am Mallorca-Himmel zu sehen, die Tiefstwerte fallen in Porreres bis auf 9 Grad. Sonst bleibt es überall bei zweistelligen Werten. Auch der Tag selbst soll strahlenden Sonnenschein bringen. Lediglich im Nordwesten rund um Sóller können einige dichtere Wolkenfelder unterwegs sein, die aber keinen Regen bringen werden.

Die Höchstwerte steigen schon wieder an und schaffen es in der Bucht von Pollença auf 24 Grad. Bis zu 23 Grad sind in der nördlichen Hälfte der Insel ab einer Linie Sóller-Inca-Artà drin. Im südlichen Teil von Mallorca bleibt es bei Höchstwerten von 22 Grad. Santanyí schafft es lediglich bis auf 21 Grad.

Mittwoch durchwachsen

Die Nacht auf Mittwoch wird ein wenig milder als die davor. In Porreres, Inca und Santa Maria bleibt es mit 11 Grad am kühlsten. In Santanyí, Palma und Andratx bleibt das Thermometer bereits bei 15 Grad stehen. Der Tag selbst wird dafür ein wenig durchwachsener. Die Bewölkung nimmt deutlich zu und vor allem in der ersten Tageshälfte sind verbreitet Niederschläge möglich – im Prinzip auf der gesamten Insel.

Spätestens ab dem späten Vormittag aber kommt mehr und mehr die Sonne heraus und erwärmt die Luft auf bis zu 27 Grad in Pollença und Umgebung. In den anderen Orten bleibt es bei maximal 24 bis 25 Grad. Auch der Donnerstag wird noch einmal etwas unbeständig, bevor es in ein nach bisheriger Vorhersage wunderschönes Allerheiligen-Wochenende geht. Die Temperaturen könnten noch einmal bis nahe an die 30-Grad-Marke klettern.