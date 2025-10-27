Dramatische Rettung: Kreuzfahrtschiff nimmt nahe Mallorca 19 Bootsmigranten auf

Die Ankunft von Migrantenbooten rund um die Balearen hält an. Am Sonntag (26.10.) sind insgesamt 70 in Algerien in See gestochene Migranten auf Formentera sowie in den Gewässern des Mallorca vorgelagerten Archipels Cabrera angelangt. 19 von ihnen wurden unter dramatischen Bedingungen kurz nach 16 Uhr rund 20 Seemeilen vor Cabrera von einem Kreuzfahrtschiff aufgenommen, wie die Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen mitteilte.

Von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern an Bord der „MSC Splendida“ aufgenommene Bilder zeigen, wie die im Wasser schwimmenden Migranten verzweifelt versuchen, sich an einer Leiter des Schiffes hochzuziehen. Die Insassen waren in einem kleinen Sportboot unterwegs, wie auf einem weiteren Bild zu sehen ist. In einem Facebook-Eintrag einer Fan-Gruppe des Schiffes ist hier von 18 geretteten Personen die Rede. Die "MSC Splendida" setzte die Fahrt nach Barcelona anschließend fort.

Drei Landungen auf Formentera

Zudem gelangten 51 Migranten bis nach Formentera. Das erste Boot wurde um 8.26 Uhr an der Playa de Es Migjorn abgefangen. An Bord befanden sich 16 Personen, nach Behördenangaben aus subsaharischen und maghrebinischen Ländern. Um 10.52 Uhr wurden weitere zehn Migranten, alle aus dem Maghreb, in der Gegend von Ses Pesqueres Altes im Pilar de La Mola aufgegriffen. Gegen 11.10 Uhr stießen Beamte schließlich in S’Estufador, ebenfalls an der Playa de Es Migjorn, auf 25 weitere Migranten – 23 aus dem Maghreb und zwei aus Asien. Im Einsatz waren die Guardia Civil und die Seenotrettung Salvamento Marítimo.

Ein Pressebild der "MSC Splendida" / MSC

340 Boote seit Jahresbeginn

Mit diesen vier Booten ist die Zahl der in diesem Jahr auf den Balearen registrierten Boote auf 340 gestiegen. Laut einer Auswertung der Nachrichtenagentur EFE auf Basis von Daten des Innenministeriums und der Balearen-Regierung sind damit 6.270 Migranten seit Jahresbeginn über das Meer auf den Archipel gelangt.

Im gesamten Jahr 2024 erreichten laut dem Jahresbericht zur nationalen Sicherheit des spanischen Innenministeriums 5.882 Migranten die Balearen auf dem Seeweg. (mit Efe)