Wohnungsbrand in Cala Bona: Zwei junge Männer verletzt

Zwei junge Männer sind am Dienstagmorgen (28.10.) bei einem Wohnungsbrand in Cala Bona (Gemeinde Son Servera) verletzt worden. Sie erlitten Verbrennungen an Händen und Armen, als sie versuchten, das Feuer selbst zu löschen. Der Brand zerstörte die Wohnung vollständig und führte zur Evakuierung des Gebäudes. Rund 40 Bewohner waren davon betroffen.

Nach Angaben der Einsatzkräfte brach das Feuer gegen 9 Uhr in einer Wohnung im dritten Stock eines fünfstöckigen Hauses in dem Carrer de na Llambies aus. In der Wohnung befanden sich zwei junge Männer im Alter von etwa 20 und 25 Jahren. Sie versuchten zunächst, die Flammen selbst zu bekämpfen, konnten den Brand aber nicht stoppen und zogen sich dabei Verbrennungen zu.

Großeinsatz der Feuerwehr

Sofort rückten mehrere Einheiten der Feuerwehr, der Ortspolizei von Son Servera und der Guardia Civil aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf die gesamte Wohnung ausgedehnt – Flammen schlugen aus den Fenstern, der Brand stand in voller Ausdehnung.

Die beiden jungen Männer konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Feuerwehrleute und Polizisten evakuierten anschließend das gesamte Gebäude mit rund zehn Wohnungen. Neben den beiden Verletzten gab es keine weiteren Personenschäden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, um dort wegen ihrer Verbrennungen behandelt zu werden.

Wohnung zerstört, Nachbarwohnungen beschädigt

Einheiten der Feuerwehrparks von Artà und Manacor kämpften bis kurz vor 11 Uhr gegen die Flammen. Anschließend überprüften sie das Gebäude auf mögliche strukturelle Schäden, bevor die evakuierten Bewohner zurückkehren durften.

Die betroffene Wohnung wurde vollständig zerstört, auch die darüberliegenden Wohnungen wurden durch Rauch und hohe Temperaturen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Guardia Civil hat Untersuchungen eingeleitet, um die Ursache des Brandes zu ermitteln.