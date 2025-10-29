Einbrecher in Es Puig de Ros erbeuten bei deutschem Hausbesitzer Schmuck und Geld im Wert von 100.000 Euro

In der Urbanisation Puig de Ros in Llucmajor sind in der Nacht zum vergangenen Samstag (25.9.) erneut mehrere Einbrüche in Villen verübt worden. Laut den Anwohnern drangen die Täter in mindestens zwei Häuser ein und versuchten, in weitere einzubrechen. Einem der Hausbesitzer, einem Deutschen, sollen die Einbrecher Bargeld und Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen haben. Er hat deswegen bei der Guardia Civil Anzeige erstattet.

Die Einbrecher wurden von Sicherheitskameras gefilmt, wie sie maskiert und mit Kapuzen über den Köpfen durch die Gärten der Villen schleichen. Die Betroffenen berichten, dass die Täter ein kleines Loch neben dem Türschloss bohrten, um so die Türen zu öffnen. In den Häusern befanden sich die Bewohner schlafend, sie bemerkten den Einbruch erst am nächsten Morgen. „Sie sind sehr leise, man hört nichts“, sagte eine Anwohnerin.

Wiederholte Einbrüche am Saisonende

Laut den Nachbarn wiederholen sich solche Einbruchserien jedes Jahr zum Ende der Tourismussaison. „Wir glauben, dass es Kriminelle sind, die im Sommer in der Gegend aktiv sind – etwa in Arenal – und vor ihrer Abreise noch einige Häuser ausrauben“, erklärte eine Nachbarin. „Im vergangenen Jahr sind sie sogar in Zimmer eingedrungen, in denen Leute schliefen.“

Anwohner kritisieren mangelnde Sicherheit

Die Bewohner von Puig de Ros fordern deshalb mehr Polizeipräsenz in den Wohngebieten. Bereits 2021 hatten sie über 3.000 Unterschriften gesammelt und im Gemeinderat mehr Sicherheit verlangt. Damals wurde beschlossen, an den Ein- und Ausfahrten der Urbanisation Überwachungskameras zu installieren und die Polizeipräsenz zu erhöhen.

„Die Kameras wurden tatsächlich angebracht“, so eine Nachbarin, „aber heute sieht man fast nie ein Polizeiauto durch unsere Straßen fahren.“