Regen, Gewitter und Hagel im Anflug: Wo die nächste Wetterwarnung auf Mallorca gilt

Mallorca ist in diese Phase eingetreten, in der man am besten mit einem ganzen Kleiderschrank ausgerüstet vor die Haustür tritt, um sich jederzeit fix den klimatischen Eventualitäten anpassen zu können. Morgens ist es mittlerweile angenehm frisch, sodass eine Jacke oder ein Pulli nicht fehlen dürfen. Kommt mittags jedoch die Sonne zwischen den Wolken hervor, kann man leicht ins Schwitzen geraten. Und immer wieder kann es auch zu Regenfällen kommen.

Am Mittwoch (29.10.) erwartet der spanische Wetterdienst erneut so einen Tag, an dem alles kann, aber nichts muss. Ein paar Wolken, möglicherweise Regen, sicherlich auch ein wenig Sonne. Im Norden der Insel steigen die Werte demnach auf spätsommerliche 26 Grad. Wer sich derweil in den Bergen aufhält, kann höchstens mit Werten um die 20 Grad rechnen.

Warnstufe Gelb am Donnerstag

Am Donnerstag wird die Vorhersage ein wenig konkreter. Im Laufe des Vormittags ziehen Wolkenfelder über die Insel, die dann im Tagesverlauf auch nicht wieder verschwinden. Auf Regen, Gewitter und möglicherweise sogar Hagel sollte man sich einstellen. Im Süden und Osten der Insel gilt zwischen 10 Uhr morgens und Mitternacht Warnstufe Gelb. Allerdings kollidiert diese Vorhersage mit der Wetterkarte. Hier ist beispielsweise in Palma gegen 17 Uhr eine Sonne eingezeichnet. Anders gesagt: Lassen wir uns überraschen, was das Wetter am Donnerstag so vorhat. Die Temperaturen klettern am frühen Nachmittag auf maximal 23 Grad.

Am Freitag kann es am Vormittag zu vereinzelten Schauern kommen, ansonsten dominiert der wolkenfreie Himmel. Die Temperaturen gehen wieder leicht in die Höhe und erreichen maximal 26 Grad. Erneut ist der Inselnorden mit den höchsten Temperaturen gesegnet. Am Wochenende bleibt die Lage am Himmel weitgehend konstant. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Regnen wird es eher weniger.