Tödlicher Unfall in Palma: Motorrad kollidiert mit Rettungswagen

Das Unglück ereignete sich am Mittwochmittag (29.10.)

Ein Rettungswagen von SAMU 061

Ein Rettungswagen von SAMU 061 / Europa Press

Xavier Peris

Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmittag (29.10.) ums Leben gekommen, nachdem er mit einem Rettungswagen zusammengestoßen war, der zu einem Notfalleinsatz unterwegs war. Der Unfall ereignete sich in der Straße Gremi Tintorers im Stadtteil Sa Indioteria.

Nach Angaben des Rettungsdienstes 061 und der Ortspolizei von Palma ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge wich der Rettungswagenwagen, der sich auf einem dringenden Einsatz befand, einem Lastwagen aus und prallte dabei mit dem Motorradfahrer zusammen.

Mann starb am Unfallort

Der 65-Jährige stürzte zu Boden und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das Team des Rettungswagens versuchte zunächst, ihn zu reanimieren. Kurz darauf traf eine mobile Intensivstation des 061 ein, deren Ärzte ebenfalls Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten – jedoch vergeblich: Der Mann starb noch am Unfallort. Einheiten der Ortspolizei Palma haben Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

