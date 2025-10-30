Meeresschildkröte vor Cala Ratjada gerettet – sie hatte sich in Plastikmüll verfangen

Eine schöne Nachricht für Tierliebhaber auf Mallorca: Die Guardia Civil hat in Kooperation mit der Seenotrettung am Dienstag (28.10.) eine Schildkröte aus dem Meer vor Cala Ratjada gerettet. Das Tier hatte sich in Müll und Plastikstücken verfangen.

Die Beamten der Guardia Civil und die Seenotrettungseinheit aus Porto Cristo entdeckten die Schildkröte zufällig, als sie sich in den Gewässern im Nordosten der Insel befanden. Daraufhin brachten sie das Tier unter den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen an Bord der "Mimosa", einem Schiff der Seenotrettung, nach dem sie die Schildkröte benannten.

Als das Meerestier in Sicherheit war, kontaktierten die Beamten das Palma Aquarium, das für gefundene Schildkröten und andere Meerestiere zuständig ist. Dort wird sie nun gepflegt und aufgepäppelt, bis es wieder ins Meer geht.

Was tun, wenn man auf Mallorca eine Schildkröte sieht?

Wenn man auf Mallorca eine verletzte Meeresschildkröte findet, lautet das oberste Gebot, den Notruf 112 wählen. Bis die Beamten eintreffen, das Tier in den Schatten stellen und mit einem feuchten Handtuch zudecken. Achtung: nicht den Kopf und die Kloake (Ausscheidungskanal) bedecken. Auch wenn die Schildkröte sichtlich verletzt ist, etwa weil sie sich – wie im Fall von Mimosa – in Plastikmüll oder Netzen verfangen hat, nicht versuchen, selbst die Netze zu entfernen, da man das Tier unabsichtlich noch mehr verletzen könnte.