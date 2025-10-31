"Wir geben dir zwei Tage": Jugendliche sollen Schülerin im Netz zum Suizid gedrängt habe

Das Bildungsministerium hat an einer Schule in Palma das Protokoll wegen Mobbing aktiviert, nachdem eine Influencerin über TikTok die Mobbing-Situation einer Schülerin in Palma bekannt machte. Die mutmaßlichen Täterinnen sollen nicht nur demütigende Nachrichten an das Opfer geschickt haben, sondern außerdem über das soziale Netzwerk TikTok Fotos des Opfers sowie ein Video geteilt haben, auf dem sie das Opfer geschlagen haben sollen. Wie Quellen aus dem Bildungsministerium der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärten, besuchen die mutmaßlichen Täterinnen nicht dasselbe Bildungszentrum wie das Opfer.

So gelangte der Fall an die Öffentlichkeit

Es war eine Content-Creatorin auf TikTok (@b_bydidi), die in den sozialen Medien auf den Fall aufmerksam machte. Am Donnerstag (30.10.) veröffentlichte sie ein Video, in dem sie über die Lage der Schülerin aus Palma sprach, die von einer Gruppe anderer Jugendlicher bedroht worden sein soll. In dem Video machte sie auf den Account aufmerksam, den die mutmaßlichen Mobberinnen erstellt hatten. Zunächst sollen sie sich dort über das Opfer lustig gemacht und die Inhalte später wieder gelöscht haben; anschließend sollen sie das Mädchen direkt zum Suizid aufgefordert haben, andernfalls würden sie die Videos erneut hochladen: „Mach eine Sandra Peña. Wir geben dir zwei Tage“, hieß es in der Profilbeschreibung. Sandra Peña war ein 14-jähriges Mobbingopfer aus Sevilla, die sich vor einigen Wochen das Leben nahm. Ihre Geschichte fand große mediale Aufmerksamkeit in ganz Spanien.

Die Content-Erstellerin versichert, mit dem Opfer in Kontakt gestanden zu haben. Dieses habe ihr Screenshots der Nachrichten geschickt, die es über soziale Netzwerke erhielt: „Du machst nur Probleme, bring dich um, es wird besser so sein, dann hast du Ruhe und störst niemanden mehr“, soll eine der Mobberinnen der Schülerin geschrieben haben.

Die mutmaßlichen Täterinnen haben den Mobbing-Account inzwischen gelöscht. Nach dem Anprangerungs-Video von @b_bydidi, das bereits mehr als zwei Millionen Views erreicht hat, haben die Schule des Opfers und das Bildungsministerium die für Fälle von Mobbing vorgesehenen Protokolle aktiviert und arbeiten bereits an dem Fall.