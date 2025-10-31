Wetter auf Mallorca: Das Wochenende beginnt grau und bewölkt

Gute Nachrichten für alle Kinder, die zu Halloween auf die Straße wollen, um in gruseligste Verkleidungen drapiert auf die Jagd nach Süßigkeiten zu gehen: Am Freitagnachmittag (31.10.) bleibt es trocken und in weiten Teilen wolkenfrei. Erst am späten Abend – wenn alle Kinder schon mit Bauchschmerzen im Bett liegen sollten – zieht von Südwesten kommend ein größeres Wolkenfeld über die Insel. Dieses bringt aber nach derzeitigem Stand keinen Regen mit.

Der Allerheiligen-Samstag startet aber dementsprechend grau. Erst ab dem frühen Nachmittag ziehen sich die Wolken langsam zurück und man kann ein wenig die Sonne genießen. Die Temperaturen steigen auf maximal 26 Grad im Inselnorden bei Pollença und 23 Grad im Südwesten bei Andratx. Der Wind weht leicht bis mäßig aus südwestlicher Richtung.

Regen am Sonntag

Der Sonntag startet ebenfalls in weiten Teilen bewölkt, es besteht im Laufe des Tages eine eher geringe Regenwahrscheinlichkeit von maximal 25 Prozent, die vor allem die Tramuntana und den Norden betrifft. Ansonsten dürfte auch die Sonne immer wieder zu sehen sein. Die Temperaturen bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vortags.

Wer das Wochenende für ein Bad im Meer nutzen möchte, kann sich am Samstag auf Wassertemperaturen von 24 Grad am Es Trenc einstellen. An den meisten anderen Stränden der Insel ist das Wasser zwei bis drei Grad kühler.

So startet Mallorca in die neue Woche

Zur kommenden Woche hin schlägt das Wetter laut dem spanischen Wetterdienst Aemet um. Es wird Regen erwartet, die Temperaturen steigen im Laufe des Tages nur noch auf etwa 20 Grad. Auch am Dienstag kann es zu Niederschlägen kommen, die Regenwahrscheinlichkeit ist aber deutlich geringer. Dennoch werden über weite Strecken des Tages auch Wolken am Himmel zu sehen sein. Die Temperaturen befinden sich wieder im Aufwind. Zur Wochenmitte hin bewegen sich die Werte wieder auf dem Niveau des Wochenendes.