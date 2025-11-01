Schwerer Verkehrsunfall auf Mallorca: Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag (1.11.) in den frühen Morgenstunden beim Zusammenstoß mit einem Auto am Kreisverkehr der ITV im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma gestorben. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Opfer im Kreisverkehr in Gegenrichtung fuhr, als es frontal mit dem anderen Fahrzeug kollidierte.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben des Rettungsdienstes 061 gegen 6 Uhr morgens. Mehrere Anrufe alarmierten die Rettungskräfte, woraufhin sich zwei Krankenwagen von Ib-Salut und ein weiterer eines privaten Unternehmens sowie Einheiten der Ortspolizei und der Feuerwehr von Palma zum Unfallort begaben. Die Sanitäter fanden den Motorradfahrer regungslos am Ort des Zusammenpralls vor und konnten nur seinen Tod bestätigen.

Insassen des Autos sind geflohen

Die Feuerwehr musste eingreifen, um den Brand des Fahrzeugs zu löschen, und die Polizisten stellten fest, dass die Insassen des Autos nach dem Unfall geflohen waren. Mit Hilfe der Nationalpolizei versuchen die Beamten der Ortspolizei nun, den Fahrer und die Beifahrer des Autos ausfindig zu machen. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass das in den Unfall verwickelte Auto gestohlen worden war, da in den polizeilichen Datenbanken eine entsprechende Anzeige vorliegt. /bro