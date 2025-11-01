Schwerer Verkehrsunfall auf Mallorca: Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß
Das Auto, das in den Unfall im Gewerbegebiet Son Castelló verwickelt war, wurde offenbar gestohlen. Die Polizei sucht nach dem Fahrer und den übrigen Insassen
Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag (1.11.) in den frühen Morgenstunden beim Zusammenstoß mit einem Auto am Kreisverkehr der ITV im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma gestorben. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Opfer im Kreisverkehr in Gegenrichtung fuhr, als es frontal mit dem anderen Fahrzeug kollidierte.
Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben des Rettungsdienstes 061 gegen 6 Uhr morgens. Mehrere Anrufe alarmierten die Rettungskräfte, woraufhin sich zwei Krankenwagen von Ib-Salut und ein weiterer eines privaten Unternehmens sowie Einheiten der Ortspolizei und der Feuerwehr von Palma zum Unfallort begaben. Die Sanitäter fanden den Motorradfahrer regungslos am Ort des Zusammenpralls vor und konnten nur seinen Tod bestätigen.
Insassen des Autos sind geflohen
Die Feuerwehr musste eingreifen, um den Brand des Fahrzeugs zu löschen, und die Polizisten stellten fest, dass die Insassen des Autos nach dem Unfall geflohen waren. Mit Hilfe der Nationalpolizei versuchen die Beamten der Ortspolizei nun, den Fahrer und die Beifahrer des Autos ausfindig zu machen. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass das in den Unfall verwickelte Auto gestohlen worden war, da in den polizeilichen Datenbanken eine entsprechende Anzeige vorliegt. /bro
- Steuern für Nicht-Residenten mit Immobilieneigentum in Spanien 2025/26: Fristen und aktuelle Änderungen
- Betrüger prellten Immobilienkäufer auf Mallorca um 800.000 Euro – Guardia Civil holt das Geld zurück
- Die haben uns nicht auf dem Schirm': Deutsches Paar verzweifelt nach Brand in Cala Bona
- Für einen Tankstopp nach Madrid? Marabu-Flug von Hamburg nach Mallorca wird zur Odyssee
- Boutique geschlossen: Todesfall bei TV-Auswanderin Jenny 'Delüx
- Die Aerotib-Busse fahren Sie auch im Winter vom Flughafen in die Urlaubsorte
- Sieben Jahre Haft gefordert: Deutscher soll Prostituierte mit Dildo vergewaltigt haben
- Closing am Ballermann 2025: Versöhnung mit den Partytouristen