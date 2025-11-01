Urlauber umarmt, dann beklaut: Polizei nimmt vier Handy-Diebe an der Playa de Palma fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat vier mutmaßliche Diebe festgenommen, die Urlauber an Playa de Palma ins Visier nahmen. Ihre Masche: Die Beschuldigten umarmten die Opfer, um ihnen ihre Habe, hauptsächlich Mobiltelefone, abzunehmen. Einer der Männer griff zudem eines der Opfer an, als er bei der Tat ertappt wurde.

Am vergangenen Samstag (25.10.) registrierten Beamte im Carrer del Llaüt ein Fahrzeug, das mit hoher Geschwindigkeit fuhr und in dem sich vier Männer befanden. Als der Fahrer die Polizeipräsenz bemerkte, versuchte er, mit Ausweichmanövern den Ort in Richtung Llucmajor zu verlassen. Eine andere Streife konnte das Fahrzeug mit den vier Insassen anhalten. Nachdem es zum Stillstand gekommen war, traf Verstärkung ein, und die Polizisten begannen mit der Identifizierung der Männer und des Wagens.

Zehn hochwertige Smartphones sichergestellt

Die Beamten beobachteten, dass einer der Männer beim Aussteigen aus dem Fahrzeug versuchte, unauffällig ein rosafarbenes Handy loszuwerden, indem er es unter das Auto warf. Nach dem Abtasten der vier Insassen durchsuchten die Polizisten ihr Fahrzeug. Sie fanden unter dem Beifahrersitz einen Rucksack mit zehn hochwertigen Smartphones, einer Metallkette und einem T-Shirt. Die Beschuldigten konnten den Besitz bei acht der Handys, die zudem voller Sand waren, nicht glaubhaft rechtfertigen.

In diesem Moment klingelte eines der Mobiltelefone. Eine Urlaubern erklärte am anderen Ende der Leitung, dass sie die Besitzerin des Gerätes sei und dass sie Stunden zuvor, als sie sich in der Nähe einer bekannten Diskothek an der Playa de Palma befand, von zwei Männern umarmt worden sei. Beim Weggehen bemerkte die Frau, dass ihr das Handy entwendet worden war. Die Beamten stellten fest, dass zwei der abgefangenen Smartphones keine SIM-Karte trugen und dass an einem anderen ein Identifikationsaufkleber mit dem Namen einer Frau angebracht war.

Ein Faustschlag ins Gesicht

Die vier mutmaßlichen Diebe wurden daraufhin festgenommen und die Beamten konnten herausfinden, dass alle Telefone gestohlen worden waren. Den Ermittlungen zufolge sprachen die Männer, perfekt aufeinander abgestimmt, vor der Diskothek an der Playa de Palma gezielt Urlauber an, taten so, als würden sie mit ihnen tanzen, und nutzten die Ablenkung, um ihnen ihre Mobiltelefone und sonstigen Habseligkeiten zu stehlen. Einer der Geschädigten berichtete der Polizei, dass einer der Männer, als er den Diebstahl bemerkte, auf ihn losging und ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzte.

Bankkarte gestohlen

Den Verdächtigen werden fünf Diebstahlsdelikte und ein Raub mit Gewaltanwendung zur Last gelegt, und dem Fahrer des Fahrzeugs außerdem ein Delikt gegen die Verkehrssicherheit, da er keine Fahrerlaubnis besitzt. Alle beschlagnahmten Mobiltelefone wurden ihren Eigentümern ausgehändigt.

Stunden später wurde noch ein weiteres Opfer ausfindig gemacht, dem man neben dem Handy auch eine Bankkarte gestohlen hatte, die am Gerät befestigt war. Nachdem es den Diebstahl bemerkt und sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung gesetzt hatte, wurde ihm mitgeteilt, dass versucht worden war, Transaktionen mit seiner Karte vorzunehmen. Somit werden den vier Beschuldigten außerdem zwei weitere Delikte wegen Diebstahls und Betrugs zur Last gelegt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. /bro