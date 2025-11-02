Beim Urlaubsort Cala d'Or: 14 Bootsmigranten erreichen Südosten von Mallorca
Die Männer sind am Sonntag (2.11.) in den frühen Morgenstunden aufgegriffen worden
Die Guardia Civil und die Ortspolizei von Santanyí haben am Sonntag (2.11.) in den frühen Morgenstunden insgesamt 14 Personen abgefangen, die an Bord eines Bootes bei Cala d'Or im Südosten von Mallorca angekommen sind.
Die Beamten haben die Gruppe von 14 männlichen Migranten nordafrikanischer Herkunft gegen 3.15 Uhr ausfindig gemacht, teilte die Ständige Vertretung der Zentralregierung in einer Mitteilung mit. Mit diesem Boot sind im bisherigen Jahresverlauf nun bereits 343 Boote zu den Balearen gelangt, mit insgesamt 6.314 Migranten.
Zahlen von 2024 schon im Oktober übertroffen
Der Wert des Vorjahres ist bereits Anfang Oktober übertroffen worden: Im gesamten Jahr 2024 hatten laut dem Jahresbericht zur nationalen Sicherheit des spanischen Innenministeriums 5.882 Migranten per Boot die Inseln erreicht. /bro
