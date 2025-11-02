Nach tödlichem Frontalcrash mit Motorradfahrer: Fahrer des Unfallautos stellt sich der Polizei

Nachdem ein schwerer Verkehrsunfall am Samstag (1.11.) einen 27‑jährigen Motorradfahrer das Leben kostete, hat sich der Fahrer des Pkw, mit dem er kollidierte, am Sonntagmorgen (2.11.) der Ortspolizei von Palma gestellt. Er wurde daraufhin festgenommen, ebenso wie einer der Insassen des Wagens, nachdem dieser bereits in der Nacht bei der Polizeiwache Sant Ferran erschienen war.

Wie die Ermittlungen ergaben, war der Motorradfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Zudem fand die Polizei heraus, dass der Wagen, mit dem er zusammenstieß, gestohlen worden war. Die zwei festgenommenen jungen Männer waren nach dem Unfall geflüchtet.

Als Erster stellte sich bei der Ortspolizei am Samstag gegen 20 Uhr ein junger Mann vor, der verschiedene Verbrennungen an den Händen aufwies – verursacht durch den Brand, der nach der Kollision entstand. Er kam in Begleitung eines Anwalts, um diese Verletzungen anzuzeigen. Seinen Angaben zufolge ging er am Freitagabend (31.10.) feiern und traf in einer Diskothek mit einem anderen ihm bekannten jungen Mann zusammen. Schließlich bandelten sie mit zwei jungen Frauen an, und die vier waren im Peugeot 3008 gemeinsam auf dem Heimweg.

Die Überreste des Fahrzeugs nach dem tödlichen Verkehrsunfall. / DM

Unterlassene Hilfeleistung

Der Beschuldigte erklärte, er sei mit einer der Frauen auf den Rücksitzen des Pkw gesessen, als es zur Kollision kam und das Auto zu brennen begann. Die Beamten nahmen den jungen Mann wegen der Delikte der unterlassenen Hilfeleistung und der unbefugten Benutzung eines Fahrzeugs fest.

Am Sonntag, gegen 10 Uhr morgens, hat sich ein weiterer junger Mann in der Dienststelle der Ortspolizei Palma gestellt und laut Polizeiquellen bestätigt, dass er derjenige war, der das Auto fuhr. Er ist wegen derselben Delikte festgenommen worden, und die Beamten werden nun seine Aussage aufnehmen. Vorgesehen ist, dass beide Männer an die Nationalpolizei überstellt werden, die den Diebstahl des Autos untersucht, in dem sie unterwegs waren. /bro