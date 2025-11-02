Stark verweste Leiche einer Frau im Meer vor Andratx entdeckt

Am Freitag (31.10.) ist in Camp de Mar in der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca die im Meer treibende Leiche einer Frau gefunden worden. Der stark verweste Körper wurde gegen 17 Uhr an der Playa de ses Dones entdeckt. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Identität der Toten und die Todesursache zu klären.

Mehrere Bürger hatten die Leiche im Wasser gesehen und die Notrufnummer gewählt. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Guardia Civil und der Ortspolizei an der Strandbucht ein und bargen den Körper. Das zuständige Untersuchungsgericht in Palma wurde informiert.

Fortgeschrittener Zustand der Verwesung

Nach einer ersten Begutachtung stand fest, dass es sich um eine weibliche Leiche handelt, die sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befand. Eine Extremität fehlte. Der Körper wurde zur Gerichtsmedizin in Palma gebracht, wo eine Autopsie stattfinden soll.

Die Ermittler ziehen in Betracht, dass es sich bei der Verstorbenen um eine Frau aus Afrika handeln könnte, die versucht hatte, mit einer patera – einem einfachen Holz- oder Schlauchboot, das häufig für die Flucht über das Mittelmeer genutzt wird – Europa zu erreichen und dabei verunglückte. /bro