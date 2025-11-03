Dicke Regenwolken im Anflug auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich in der neuen Woche wechselhaft. Der November startet mit vielen Wolken. Im Wochenverlauf soll es regnerisch werden. Auch Gewitter und starke Windböen sind möglich.

Schon am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es ist überwiegend grau auf der Insel und es kann ab und an leicht regnen. Der Wind weht schwach als unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Die Höchsttemperaturen liegen um die 20-Grad-Marke: 22 Grad in Palma, 20 Grad in Pollença, 19 Grad in Cala Ratjada.

Sonnenuntergang ist mittlerweile um 17.45 Uhr, das macht eine Tageslänge von zehn Stunden und 25 Minuten. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 9 Grad in der Inselmitte, 14 Grad in Palma.

Um 7.21 Uhr geht am Dienstag die Sonne auf. Am Vormittag wird sie schon wieder von den grauen Wolken verdeckt. Hin und wieder blinzelt sie hinter der Wolkendecke hervor. Allerdings sind auch erneut leichte Schauer möglich. An den Temperaturen ändert sich wenig, die Höchstwerte bleiben bei 22 Grad.

Am Mittwoch wird es nochmal schön. Die Sonne lacht bei wenigen Wolken am Himmel und bis zu 23 Grad. Sie fragen sich, ob Sie nochmal einen Sprung ins Meer wagen sollen? Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet liegen die Wassertemperaturen an der Playa de Palma bei 22 Grad.

Ab Donnerstag kommt das Regenwetter nach Mallorca

Aemet rechnet am Donnerstag mit einem Wetterumschwung. An den Temperaturen ändert sich wenig, dafür wird es regnerisch. Die Wetterkarte zeigt Gewitterwolken. Es ist möglich, dass der Wetterdienst kurzfristig noch eine Warnstufe wegen Regen und/oder Gewitter ausgibt.

An den Tagen danach geht es mit dem wechselhaften Wetter weiter. Die Regenwahrscheinlichkeit ist hoch, allerdings erreichen auch ein paar Sonnenstrahlen die Insel. Der Regenschirm sollte aber immer in Reichweite bleiben.