Fünf Verletzte nach Autounfall nahe Costitx

Bei einem folgenschweren Autounfall sind am Montagabend (3.11.) bei Costitx in der Inselmitte von Mallorca fünf Personen verletzt worden. Ein Kleintransporter und ein PKW kollidierten gegen 18 Uhr auf der Straße Ma-3011, die von Sineu nach Palma führt. Bei hoher Geschwindigkeit kam es offenbar zu einem Auffahrunfall.

Die Guardia Civil geht ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass der Transporter nach dem Aufprall auf die entgegengesetzte Fahrspur geriet. Dadurch prallte das Fahrzeug mit zwei weiteren Autos zusammen. Eine 58-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt und ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma gebracht.

Zwei Kinder verletzt

Vier weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Darunter befanden sich zwei sechs und acht Jahre alte Kinder. Beide wurden gemeinsam mit ihrem 48-jährigen Vater mit leichten Verletzungen ebenfalls nach Son Espases eingeliefert. Ein weiteres Unfallopfer, ein 47-jähriger Mann, kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus von Inca.

Insgesamt fünf Krankenwagen waren im Einsatz. Die Guardia Civil regelte den Verkehr. Zwischen 18.20 und 19.20 Uhr musste die Straße infolge des Unfalls gesperrt werden.