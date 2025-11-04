Warnstufe Gelb ausgegeben: Wann der Wetterumschwung Mallorca erreichen soll

Ein Tiefdruckgebiet soll Gewitterwolken nach Mallorca bringen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat wie erwartet eine Warnstufe für den Donnerstag (6.11.) ausgegeben. Auch in den Tagen danach könnte es nass werden. Von einem heftigen Unwetter zu sprechen, wäre aber vermessen.

Aemet ist bekanntermaßen übervorsichtig. Es gilt die Devise: Lieber einmal zu oft gewarnt als gar nicht. Auch am Dienstag soll es laut der Wetterkarte des Wetterdienstes stundenlang regnen. In Realität scheint aber die Sonne und laut dem Wetterradar bleibt es vermutlich sogar trocken. Ein paar graue Wolken am Himmel gibt es aber.

Die Temperaturen bewegen sich derzeit um die 20 bis 22 Grad. Nach Sonnenuntergang um 17.44 Uhr wird es frisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad, weit entfernt von Frost. Die Sonne geht am Mittwoch um 7.22 Uhr auf und scheint den ganzen Tag. Nur wenige Wolken stören sie dabei. Die Höchstwerte steigen minimal auf 23 Grad im Sóller-Tal.

Wetterumschwung am Donnerstag

Die Warnstufe Gelb des Wetterdienstes gilt am Donnerstag ab 10 Uhr bis Mitternacht im Süden und Westen Mallorcas. Sie warnt vor Starkregen (bis zu 20 Liter Niederschlag) und Gewitter. Auch starke Windböen und Hagel seien möglich.

Laut Wetterradar erreichen die Gewitterwolken bereits zwischen 8 und 9 Uhr die Insel und verziehen sich gegen Mittag schon wieder. Am Nachmittag wird wohl die Sonne scheinen. Die Temperaturen bleiben unverändert - Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad. Bis Donnerstag ist es jedoch auch noch etwas hin und die Prognosen werden aktualisiert.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, leichte Schauer sind möglich. Der Samstag fällt laut aktueller Aemet-Vorhersage gänzlich ins Wasser. Auch am Sonntag bleibt es wechselhaft. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin um die 20-Grad-Marke.