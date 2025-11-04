Zusammenstoß mit Lieferwagen: Deutscher Motorradfahrer auf Mallorca lebensgefährlich verletzt

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (4.11.) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er liegt im kritischen Zustand im Krankenhaus Son Espases. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, handelte es sich bei dem Mann um einen Deutschen. Ein Sprecher der Guardia Civil bestätigte diese Information gegenüber der MZ.

Der Motorradfahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Ma-3040 von Santa Eugènia in Richtung der Landstraße Ma-3020 (Santa Maria - Sencelles) unterwegs. Auf Höhe der Einmündung krachte er mit voller Wucht in die Seite eines Citroën Jumper. Der Deutsche hatte laut den ersten Erkenntnissen der Polizei ein Stoppschild missachtet.

Arzt musste den Motorradfahrer intubieren

Die Harley-Davidson mit deutschem Nummernschild brach bei der Kollision entzwei. Der Mann blieb bewusstlos auf dem Asphalt liegen, kam wenig später aber wieder zu Bewusstsein. Da er einen offenen Helm trug, soll er sich die schwersten Verletzungen am Kopf zugezogen haben. So schlug er sich unter anderem nahezu alle Zähne aus.

Der Notarzt intubierte den Deutschen, dem ein Herz-Kreislauf-Stillstand drohte. Er kam ins Krankenhaus Son Espases. Der Fahrer des Lieferwagens überstand den Unfall unverletzt. Die Guardia Civil ermittelt nun die Hintergründe. /rp