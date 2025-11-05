Zu hause bleiben – mit dem Gefühl von Sicherheit und Vertrauen

Frau von Pein, wie würden Sie die Idee hinter AMA Care beschreiben?

Viele deutschsprachige Menschen leben gerne auf Mallorca und möchten auch im Alter oder bei Pflegebedarf in ihrem Zuhause bleiben. AMA Care vermittelt Pflege- und Betreuungskräfte und begleitet Familien langfristig. Zudem schaffen wir Räume für soziale Kontakte und Austausch, damit das Leben bunt, aktiv und lebendig bleiben kann.

Was macht AMA Care anders als andere Anbieter?

Wir sehen die häusliche Betreuung als ein gemeinsames System. Es geht nicht nur um Pflege, sondern um Beistand, Orientierung und Entlastung. Die ersten Monate nach einer Vermittlung begleiten wir engmaschig, hören zu und unterstützen beide Seiten. Die AMA Academy qualifiziert Betreuungskräfte für die Anforderungen privater Haushalte, und im AMA Club entstehen Begegnungen, Aktivitäten und Austausch. Ergänzend bieten wir medizinisch flankierte Reisen für Menschen an, die trotz Einschränkungen Neues erleben möchten.

Wie läuft die Vermittlung ab?

Auf ein erstes Telefonat folgt ein persönliches Gespräch, bei dem wir sehr genau zuhören. Häufig ist ein Hausbesuch sinnvoll, weil er zeigt, was jemand braucht, aber auch, was möglich ist. Auf dieser Basis schlagen wir passende Betreuungskräfte vor und begleiten die Vertragsgestaltung. Während der Eingewöhnung bleibt AMA Care ansprechbar, damit sich alle sicher fühlen und Konflikte gar nicht erst entstehen.

Cora von Pein, Mitgründerin AMA Care / AMa Care

Welche Kompetenzen bringen Ihre Betreuungskräfte mit?

Das hängt vom individuellen Bedarf ab. Manche Familien benötigen pflegerische Fachkenntnisse, andere mehr Unterstützung im Alltag. Alle werden an unserer Academy aus- und weitergebildet – von Kommunikation über Dokumentation bis zur Gestaltung des Tages. Auch Palliativwissen kann ergänzt werden. Wichtige Eigenschaften sind Zuverlässigkeit, Diskretion und der respektvolle Blick auf die Privatsphäre der Menschen, die sie begleiten.

Für welche Personengruppen eignet sich AMA Care besonders?

Deutschsprachige Residenten und Residentinnen auf Mallorca finden im Pflegefall häufig keine passgenaue, verlässliche Unterstützung in ihrer Sprache – viele kehren deshalb nach Deutschland zurück. AMA Care schließt diese Lücke: Wir sichern Pflege nach deutschen Standards, ermöglichen ein Leben im eigenen Zuhause und entlasten Angehörige. Für Reisewünsche trotz Krankheit schafft AMA Care mit medizinischem Netzwerk und spezialisierter Logistik Sicherheit und Lebensqualität.

Pflegevermittlung Mallorca AMA Care - für eine liebevolle Betreuung. / AMA Care

Warum Mallorca?

Die Insel ist Heimat für viele, die hier Ruhe, Klima und Lebensqualität schätzen. Doch wenn Hilfe nötig wird, kann man sich schnell allein fühlen. Unser lokales Netzwerk aus Ärztinnen, Therapeuten und Dienstleistern ermöglicht Begleitung, die Vertrauen schafft und sprachlich keine Hürden kennt.

Wie stellen Sie Qualität und Sicherheit sicher?

Wir wählen unser Personal sorgfältig aus und schulen regelmäßig, arbeiten nach klaren Standards und dokumentieren lückenlos. Notfallprotokolle, ein medizinischer Bereitschaftsdienst und interne Qualitätskontrollen ergänzen dies. Daten werden DSGVO-konform verschlüsselt, Zugriffe sind klar geregelt. Transparente Kommunikation mit Angehörigen ist fester Bestandteil.

Können Sie ein Beispiel für eine besonders gelungene Betreuung oder Reisebegleitung teilen?

Aus meiner Erfahrung gelingen Betreuungssituationen besonders gut, wenn man sich traut, neue Wege zu gehen. Eine unserer Betreuungskräfte war ein junger Mann ohne klassische Pflegeausbildung, aber mit großer Offenheit. Er nahm meinen Mann mit zu Freunden, zu kleinen Feiern und Ausflügen – das brachte Lebensfreude und soziale Nähe zurück und entlastete uns als Familie spürbar. Ähnlich ist es bei Reisen: Viele glauben, das sei im Pflegefall nicht mehr möglich. Mit guter Vorbereitung geht aber überraschend viel. Wir waren im Meer, auf Märkten, mit dem Boot unterwegs. Solche Erlebnisse erweitern den Alltag und zeigen, dass Mut und Unterstützung Türen öffnen können, die längst geschlossen schienen.

AMA Care bietet eine persönliche Betreuung. / AMA Care

Was bewegt Sie persönlich, dieses Angebot auf Mallorca aufzubauen?

Zuhause ist mehr als ein Ort. Es ist ein Gefühl von Sicherheit, Gewohnheit und Zugehörigkeit. Gerade im Pflegefall wird jedoch schnell deutlich, dass die Aufgaben komplexer sind, als man zunächst annimmt: Sie betreffen nicht nur die betroffene Person, sondern immer das gesamte Umfeld – Angehörige, Betreuungskräfte, medizinische Begleitung und den sozialen Radius, der langsam kleiner zu werden droht. Aus meiner eigenen Erfahrung als pflegende Angehörige und Managerin eines gesamten Teams weiß ich, wie entscheidend verlässliche Hilfe, Orientierung und ein stabiles Netzwerk sind. Ich möchte diese Unterstützung zugänglich machen. Es gibt ja das Sprichwort: Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. In der Pflege ist es nicht anders. Sie kann nur gemeinsam gelingen.