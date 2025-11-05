Ihr Partner für die Insel-Immobilie

Auf dem begehrten Markt für hochwertige Wohnimmobilien auf Mallorca hat sich das norddeutsche Maklerunternehmen Mayer & Dau Immobilien Mallorca in drei wichtigen Lagen auf der Insel fest etabliert. Der Sprung von Norddeutschland nach Mallorca begann mit der Eröffnung des ersten Standorts in Cala Ratjada im Jahr 2023. Bereits 2024 folgte das Büro in Santa Ponça, und in diesem Jahr, 2025, wurde ein dritter Standort in Alcúdia eröffnet. Mittlerweile bietet das Unternehmen über 1.000 Immobilien inselweit – nicht nur zum Kauf, sondern auch zur Miete.

Heute umfasst das Team 15 mehrsprachige Mitarbeitende und eine eigene Inhouse-Werbeagentur mit Foto- und Videografen sowie eigener Mediengestaltung. Die Kombination aus Fachkompetenz, kreativem Know-how und kurzen Kommunikationswegen sei ein „großer Erfolg“, so der Geschäftsführer Benjamin Dau.

Exklusives Wohnen mit Aussicht – Sonnenuntergang über dem Hafen von Port de Sóller. / MAYER & DAU

Exklusive Exposés

Der Hotelfachmann bringt die Servicequalität, die er bereits während seiner Ausbildung in einem Luxushotel verinnerlichte, konsequent in das Unternehmen ein. Das Resultat zeigt sich unter anderem in exklusiven Exposés mit hochwertigen Immobilienfotografien, professionellen Videos und Drohnenaufnahmen. Dau hebt hervor, dass ein Großteil der Kaufverträge mittlerweile über Online-Marketing generiert wird – durch Google Ads, SEO-optimierte Immobilienanzeigen und gezieltes Social-Media-Marketing für maximale Reichweite. Für die internationale Immobilienvermarktung auf Mallorca kooperiert Mayer & Dau zudem mit über 500 Vertriebspartnern in Deutschland, Dubai, Warschau und den USA. Allein in Deutschland beschäftigt Mayer & Dau Immobilien über 80 Mitarbeitende.

Orientierung in einem anspruchsvollen Markt

Wer in Mallorcas Immobilienmarkt einsteigen will – sei es als Käufer, Verkäufer oder Investor – findet mit Mayer & Dau einen spezialisierten Ansprechpartner. Ob Finca in der Serra de Tramuntana, Neubau-Villa mit Designausstattung oder modernes Apartment mit Meerblick: Mayer & Dau präsentiert ein breites Portfolio, das sowohl privaten Kaufinteressenten als auch Investoren gerecht wird.

Erfolgreiche und professionelle digitale Vermarktung – Mayer & Dau präsentiert online über 1.000 Immobilien. / Mayer & Dau

Hinzu kommt die strukturierte und individuelle Begleitung. Mayer & Dau legt großen Wert auf persönliche Betreuung durch ein erfahrenes Team vor Ort. Ob Immobilienmakler, Gutachter oder Technikspezialist – das Unternehmen positioniert sich als kompetenter Partner für alle Schritte des Immobilienprozesses, sowohl für Verkäufer als auch für Käufer. Besonders wichtig ist dabei die Käufer- und Bonitätsprüfung, um Sicherheit beim Immobilienverkauf zu gewährleisten. Dazu gehören auch eine detaillierte Immobilienbewertung und die Ermittlung des marktgerechten Verkaufspreises, einschließlich einer Analyse der Bausubstanz, der Mikro- und Makrolage sowie der Wertsteigerungspotenziale.

Lebensqualität, Sicherheit und Wachstumspotenzial

Mallorcas Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert – vom klassischen Ferienhaus hin zu einer Mischung aus Wertanlage, Zweitwohnsitz und Lebensqualität. Die hohe Nachfrage nach Ferienhäusern, Fincas, Villen, Apartments und Eigentumswohnungen macht die Insel zu einem idealen Standort für Fix-&-Flip-Investitionen: Durch gezielte Renovierung und Modernisierung lassen sich Immobilienwerte erheblich steigern und attraktive Gewinne erzielen. Der Fokus liegt daher neben dem klassischen Immobiliengeschäft auch auf Themen wie Sanierung, Neubauprojekte und internationalen Kooperationen – eine Ausrichtung, die sowohl für private Käufer als auch für Investoren interessant ist. Dafür hat Mayer & Dau sogar eine eigene Inhouse-Unternehmensberatung gegründet. Gerade im Premiumsegment steigen die Anforderungen an Professionalität, Beratung und Effizienz.

Geschäftsführer Benjamin Dau und Sabine Staegemeir (Leiterin des Büros in Cala Ratjada) / Mayer & Dau

Die Kombination aus Standortkenntnis, rechtlicher und technischer Expertise sowie einem breit aufgestellten Netzwerk macht Mayer & Dau zu einem verlässlichen Akteur auf Mallorcas Immobilienmarkt. Das Unternehmen setzt genau hier an – mit einem vollumfänglichen Makler- und Beratungsangebot, das sich von der ersten kostenlosen Bewertung bis zur finalen Abwicklung erstreckt. Dieses umfassende Dienstleistungsversprechen zeigt sich nicht nur im Kauf- und Verkaufsbereich, sondern auch in der engen Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wie Gutachtern, Architekten und Bauingenieuren – Kompetenzen, die insbesondere bei Neubauten, Luxusvillen oder Revitalisierungsprojekten entscheidend sind. Eine effiziente Verkaufsabwicklung mit Bonitätsprüfung, Verhandlungen und Notartermin-Begleitung sorgt zusätzlich für Sicherheit.

Insidertipps für das Investment

Um Sicherheit ging es auch beim Expertenabend „Goldener Herbst – Gut leben und planen auf Mallorca“, zu dem die Mallorca Zeitung am vergangenen Freitag eingeladen hatte. Álvaro Sánchez Boyero von der Filiale in Cala Ratjada diskutierte dort mit Rechtsanwalt Luigi de Micco und Moderatorin Alexandra Wilms über das Thema „Wohnen im Alter: Mallorca-Immobilien als Zuhause und Investition“. Sánchez, der sehr gut Deutsch spricht, gab Insidertipps für die Immobiliensuche und die rechtliche Absicherung beim Kauf – damit man, nicht nur im Alter, sicher aufgestellt die eigenen vier Wände auf der Insel genießen kann.

Das Mayer & Dau Büro in Cala Ratjada – Startpunkt der Erfolgsgeschichte auf Mallorca. / Mayer & Dau

Warum Mayer & Dau?

Regionale Expertise, Komplettbetreuung, Investitionskompetenz und persönlicher Service – das sind die Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie. Mit Filialen in Santa Ponça, Cala Ratjada und Alcúdia deckt Mayer & Dau nicht nur diese beliebten Regionen ab, sondern überzeugt mit seinem inselweiten Angebot und einem klaren Qualitätsanspruch. Von der Marktanalyse über die Bewertung bis zur Schlüsselübergabe wird jeder Schritt professionell koordiniert. „Unser einzigartiges 5-Sterne-Verkaufssystem sorgt für einen effizienten, diskreten und professionellen Immobilienverkauf. Gleichzeitig bieten wir Käufern ein Rundum-sorglos-Kaufpaket, damit sie ihre Immobilie auf Mallorca sicher, stressfrei und mit Vertrauen erwerben können“, fasst Benjamin Dau seine Philosophie zusammen.

Wer sich also für eine Immobilie auf Mallorca interessiert – vom charmanten Apartment bis zur Luxusvilla – sollte einen Blick auf Mayer & Dau Immobilien Mallorca werfen. Die Verbindung von Kompetenz, Präsenz und persönlichem Service macht den Unterschied.