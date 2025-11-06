Beschädigte Gebäude, umgestürzte Bäume, Temperatursturz: Die Folgen des Unwetters auf Mallorca

Das heftige Unwetter am Donnerstagvormittag (6.11.) hat innerhalb weniger Minuten erhebliche Schäden auf Mallorca verursacht. Umgestürzte Bäume, ausgefallene Ampeln, überflutete Straßen und gar eine abgerissene Kuppel in der Klinik von Son Verí (Gemeinde Llucmajor) zählen zu den dramatischsten Folgen des Sturms. Feuerwehr und Polizei waren und sind an manchen Orten zur Stunde noch im Dauereinsatz. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht.

In Palma traf es besonders das Viertel Sa Teulera im Nordwesten der Stadt. Hier sorgten Sturmböen und starke Regenfälle für umgestürzte Bäume und kleinere Überschwemmungen, auch in Kindertagesstätten. Die Feuerwehr von Palma musste mehrfach ausrücken, um Baumstämme zu entfernen, die Wege und Straßen blockierten.

Äste auf der Ringautobahn

Auch auf der Ringautobahn von Palma, der Via de Cintura, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil Teile von Bäumen auf die Fahrbahn geweht worden waren. Einsatzkräfte des Inselrats räumten die Fahrbahn frei. In der Siedlung Son Verí riss eine Windböe die Kuppel am Dach der kleinen Klinik Hospital Quirónsalud ab.

Ein halber Baum fiel auf die Ringautobahn von Palma. / DM

Das Unwetter war am Morgen über den Südwesten der Insel hereingebrochen – die Gemeinde Calvià war deshalb mit am stärksten von Regen und Wind betroffen. Die Feuerwehr von Mallorca rückte allein hier neunmal wegen umgestürzter Bäume aus. In drei Fällen mussten beschädigte Gebäude abgesichert werden. Unter anderem stürzte ein Sonnensegel auf den verglasten Bereich einer Schule, eine umstürzende Kiefer beschädigte die Fassade einer Kita im Gebiet von Na Burguesa.

Überflutete Tiefgarage und Gasleck

In Calvià wurde zudem eine Tiefgarage überflutet, zahlreiche Fahrzeuge konnten das Parkhaus nicht verlassen. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz. Starke Windböen ließen im gesamten Gemeindegebiet zahlreiche Bäume umstürzen. In der Ortschaft Bendinat kam es in einem Wohnhaus in der Straße Fra Juníper Serra zu einem Gasleck. Einsatzkräfte aus der Feuerwache Inca rückten aus, um das Leck zu sichern.

In Palma legte ein Stromausfall zahlreiche Ampeln lahm. Der Verkehr in der Stadt kam vielerorts zum Erliegen. Besonders betroffen waren die Avinguda Adolfo Suárez, die Plaça del Pont, der Carrer Manuel Azaña oder auch der Carrer Aragó an der Auffahrt zur Ringautobahn. Die Ortspolizei musste den Verkehr regeln.

Temperatursturz am Puig Major

Das Unwetter, das kurz nach 8 Uhr auf die Insel traf, entwickelte eine enorme Wucht. Nach Angaben des Meteorologen Albert Darder vom Regionalsender IB3 regnete es am Coll de Sóller innerhalb einer Stunde 107 Liter pro Quadratmeter. Die Windgeschwindigkeiten erreichten laut den Aufzeichnungen etwa in Ciutat Jardí mehr als 100 km/h. Mit dem Sturm ging ein Temperatursturz einher. Am Puig Major, dem höchsten Berg auf Mallorca, fiel die Temperatur innerhalb von zehn Minuten zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr von 10 auf 4 Grad ab. Am Flughafen von Palma kam es zu zahlreichen Verspätungen.

Zuvor hatte das Unwetter bereits in Katalonien für Schäden und Chaos an den Flughäfen gesorgt. Die Regionalregierung hatte die Bevölkerung mit Handynachrichten vor dem Sturm gewarnt. Einige Universitäten sagten die Lehrveranstaltungen für Donnerstag ab.