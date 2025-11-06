Gewitterwolken erreichen Mallorca: Wetterdienst erhöht die Warnstufe kurzfristig auf Orange

Wie angekündigt haben Regenwolken Mallorca am Donnerstagmorgen (6.11.) erreicht. In Kürze könnte es noch zu Gewitter, Hagel und stärkeren Windböen kommen. In wenigen Stunden ist das schlechte Wetter vorerst wieder vorbei. Die Aussichten auf das Wochenende sind jedoch nicht sonderlich rosig.

Der spanische Wetterdienst Aemet schraubte kurzzeitig die Warnstufe von Gelb auf Orange hoch. Das ist die zweithöchste Unwetterwarnung. Sie gilt im Süden und Westen Mallorcas und warnt von 30 Litern Niederschlag, Gewitter und bis zu 90 km/h schnellen Sturmböen. Nach 11 Uhr geht sie bis 15 Uhr in die Warnstufe Gelb über. Auf der restlichen Insel gilt ebenfalls bis 15 Uhr Warnstufe Gelb.

Die folgenden Illustrationen zeigen, wie Regen und Gewitter auf die Insel ziehen:

Laut dem Wetterradar scheint 11 Uhr schon wieder die Sonne. Den restlichen Tag bleibt es trocken. Sonnenuntergang ist um 17.42 Uhr. Tagsüber erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 22 Grad, in der Nacht geht es bis auf 11 Grad herab.

Der Freitag startet sonnig, ab dem Mittagessen ziehen ein paar Wolken über Mallorca. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering. Die Temperaturen bleiben konstant.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Wie erwartet hat Aemet nun auch für den Samstag eine Warnstufe ausgegeben. Die Warnstufe Gelb gilt ganztägig und inselweit. Besonders in der Tramuntana kann es stärker regnen. Auch laut Wetterradar wird der Tag grau und nass. Die Temperaturen sinken leicht und liegen knapp unter der 20-Grad-Marke. Der Wind weht kräftig aus nördlicher Richtung.

Der Sonntag wird wechselhaft. Am Vormittag könnte es bei einem Sonne-Wolken-Mix erneut regnen. Am Nachmittag klart der Himmel auf. In der neuen Woche wird es sonnig. Die Temperaturen starten einen Aufwärtstrend und steigen auf bis zu 24 Grad an.