Verspätungen wegen Unwetter: So ist die Lage am Flughafen Mallorca

Eine Unwetterfront hat am Donnerstagmorgen (6.11.) zu einigen Verspätungen bei den Abflügen am Flughafen von Mallorca geführt. Betroffen waren vor allem Verbindungen zwischen dem spanischen Festland und der Insel sowie eine Ibiza-Strecke. Auch bei den Ankünften waren die meisten Flüge leicht verspätet.

Unter den Fluggästen, deren Maschine in der Luft ausharren musste, bis sie landen konnte, waren auch Deutsche. Eine Eurowings-Maschine aus Stuttgart musste einige Runden drehen und landete rund 30 Minuten später. Laut einer Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena wurde jedoch kein Flug gestrichen.

Die Unwetterfront befand sich am Donnerstagmorgen auf dem Meer zwischen den Balearen und dem spanischen Festland. Auch an der Küste von Katalonien hat es heftig geregnet. Deshalb war auch am Flughafen Barcelona und auf der Nachbarinsel Ibiza der Flugverkehr eingeschränkt; dort kam es ebenfalls zu Verspätungen.

Die Fluglotsen berichteten auf X von langen Abflugschlangen: "Viele Besatzungen beantragen fortlaufend Umleitungen und fliegen schließlich auf anderen Routen und in Luftraumsektoren, als unter normalen Bedingungen vorgesehen. Dadurch steigt die Möglichkeit potenzieller Konflikte zwischen Flugzeugen, die wir lösen müssen", teilten sie in X mit.

Muchas tripulaciones solicitando continuos desvíos y terminan volando por rutas y sectores del espacio aéreo distintos de lo previsto en condiciones normales, aumentando la posibilidad de potenciales conflictos entre aviones que debemos resolver.

Además, la frecuencia de radio… pic.twitter.com/vKIr6kCUds — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 6, 2025

Immer wieder Verspätungen

Am Flughafen Mallorca kommt es bei schlechtem Wetter immer wieder zu Verspätungen. Teilweise wird sogar der Betrieb eingestellt und ankommende Maschinen werden auf andere Flughäfen auf den Nachbarinseln oder auf dem Festland umgeleitet.

Beatriz González, die Sprecherin der Fluglotsen-Gewerkschaft, erklärte 2024 im MZ-Interview: "Bei einem Unwetter müssen die Flugzeuge von ihrer geplanten Route abweichen, um nicht in das Gewitter zu geraten. Andere Flieger sind unter Umständen nicht vom schlechten Wetter betroffen. So wird unser Zeitplan durcheinandergewirbelt. Um bei den vielen Änderungen die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Kapazität pro Stunde heruntergesetzt."