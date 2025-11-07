Mit Elyas M'Barek auf Mallorca drehen: 1.000 Komparsen für "Der perfekte Urlaub" gesucht

Unter großer Geheimhaltung entsteht auf Mallorca derzeit der womöglich nächste Blockbuster des deutschen Kinos. An der Entstehung von "Der perfekte Urlaub" teilhaben können auch Nicht-Profis: eine Casting-Firma sucht für einige Szenen derzeit noch 1.000 Komparsen.

Der Film des Erfolgsregisseur Bora Dağtekin („Türkisch für Anfänger“, „Fack ju Göhte“) soll die Fortsetzung von „Das perfekte Geheimnis“ sein. Wieder mit dabei sind die Schauspieler Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz. Gedreht wird nach MZ-Informationen noch mindestens bis Ende November.

In dem Film muss sich die Freundesgruppe aus „Das perfekte Geheimnis“ auf einem chaotisch verlaufenden Kurztrip in den Süden die Frage stellen: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft vorbei?, heißt es auf der Website von Constantin Film. Mit weiteren Details hält sich die Produktionsfirma bedeckt.

Drei Tage Vollzeit beschäftigt

Die Casting-Firma Studio Cactus sucht derzeit 1.000 Komparsen, um drei Tage Szenen in einem Hotel in Camp de Mar zu drehen. MZ-Informationen zufolge dürfte es sich dabei um das Grupotel Playa Camp De Mar handeln, wo bereits seit Wochen Dreharbeiten für "Der perfekte Urlaub" stattfinden.

Gesucht werden Menschen zwischen 18 und 60 Jahren – aller möglichen Looks und Hautfarben. Sie sollen Hotelgäste darzustellen. Wer genau in den Szenen mitspielen wird, verriet die spanische Casting-Firma nicht. Sie bestätigte auf MZ-Anfrage lediglich, dass es sich um Dreharbeiten für einen deutschen Film des Regisseurs Bora Dağtekin handelt.

Auch in einer Facebook-Gruppe wurden Informationen geteilt. / Facebook/Cala Ratjada Insider

Der Dreh findet zwischen dem 10. und 14. November, jeweils zwischen 13 und 2 Uhr, statt. Wer sich als Komparse bewirbt, muss jeden Tag für den Dreh verfügbar sein. Für jeden Drehtag erhalten die Komparsen 82,50 Euro brutto für zehn Stunden Arbeit plus eine Stunde Mittagspause. Jede Überstunde wird mit 14 Euro vergütet. Mehr Infos dazu hier.

Wo überall gedreht worden ist

Nach MZ-Informationen fand ein Großteil der Dreharbeiten bislang auf einer Finca bei Artà im Nordosten der Insel statt. Auch in der Cala Llombards entstanden Aufnahmen von einem Bootsausflug mit Elyas M’Barek & Co. Weitere Dreharbeiten für "Der perfekte Urlaub" gab es in Porto Cristo, am Flughafen sowie in Palmas Innenstadt.