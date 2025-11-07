Guardia Civil und Nationalpolizei nehmen international agierende Drogenbande hoch

Die Guardia Civil und die Nationalpolizei haben auf Mallorca eine international agierende Drogenbande hochgenommen. Die beiden Polizeieinheiten stellten am Donnerstag (6.11.) die Ergebnisse der gemeinsamen Operation "Enroque Bal y Manso" vor.

Demnach führte die Bande das Rauschgift auf verschiedenen Wegen nach Spanien ein. Einfallstor für die Drogen war Ibiza. Das Haschisch etwa wurde laut Pressemitteilung mit Schnellbooten aus Nordafrika herbeigebracht. Die Drogenpakete wurden auf hoher See übergeben und mit anderen Booten nach Ibiza gebracht. Von dort wurde das Rauschgift nach Mallorca sowie auch in andere europäische Länder gebracht. Auch das Kokain wurde auf hoher See übergeben.

So liefen die Ermittlungen

Begonnen hatten die Ermittlungen laut Pressemitteilung bereits 2023. Im September 2024 gelang den Drogenfahndern der erste Erfolg, als sie auf dem Meer zwischen Ibiza und Mallorca 200 Kilo Haschisch beschlagnahmten. Im Juli 2025 begann die intensive Phase der Ermittlungen. In insgesamt sechs Razzien wurden 678 Kilo Kokain, 2.500 Kilo Haschisch, drei Kilo Marihuana sowie Metamphetamine, LSD, Heroin und Speed beschlagnahmt. Zudem wurden vier Marihuana-Plantagen mit insgesamt 1.500 Pflanzen entdeckt. Die Beamten sicherten darüber hinaus 16 Schusswaffen, Munition und Schalldämpfer.

Auch Geld und Wertgegenstände fanden die Ermittler. Insgesamt fanden sie Bargeldbestände in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, 16 Fahrzeuge, ein Jetski, mehrere Luxusuhren, vier Kunstwerke sowie zahlreiche Telefone, Laptops und andere elektronische Gegenstände. Im Rahmen der Razzien nahm die Polizei 76 Personen fest. Zu den prominentesten Festnahmen gehörten der Rockerboss Stefan Milojevic, der ehemalige Drogenfahnder der Nationalpolizei Faustino Nogales sowie der Anwalt Gonzalo Márquez. Neben Drogenhandel wird den Beteiligten auch Geldwäsche vorgeworfen.

Razzien auf Mallorca und in Valencia

Die Razzien fanden hauptsächlich auf Mallorca statt, unter anderem in Palma und Son Banya, aber auch in Llucmajor, Manacor und zahlreichen anderen Dörfern der Insel. Die 678 Kilo Kokain wurden am Hafen von Valencia sichergestellt.