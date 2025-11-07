Luftwaffe probt Flugshow: Düsenjäger sorgt für Verspätungen am Flughafen Mallorca

Nicht nur wegen des Unwetters ist es am Donnerstag (6.11.) zu Verspätungen am Flughafen Mallorca gekommen. Die spanische Luftwaffe probte eine Flugshow, was den Luftverkehr störte. Anwohner beschwerten sich zudem über den Krach.

Gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichteten Passagiere, wie ein Düsenjäger immer wieder über dem Flughafen Runden drehte. Der Ryanair-Flug um 16 Uhr nach Madrid sei deswegen eine Stunde verspätet gewesen. Als es endlich losging, erklärte der Pilot die Verspätungen mit den unangekündigten Flugübungen.

Anwohner der Stadtviertel in Nähe zum Flughafen, Cala Estancia und Coll d'en Rabassa, bekamen den Lärm besonders zu spüren. Sie filmten die Übung und schickten die Videos an eine Initiative weiter, die gegen eine Erweiterung des Airports kämpft. Auch die spanischen Fluglotsen veröffentlichten Aufnahmen.

Was ist das für eine Flugshow auf Mallorca?

Die spanische Luftwaffe feiert am Samstag (8.11.) den 75. Jahrestag des Stützpunktes am Flughafen Mallorca. Im Rahmen der Feierlichkeiten gibt es einen Tag der offenen Tür und eben eine Flugshow. Im Mittelpunkt steht dabei eine F-18 Hornet. Der Kampfflieger ist seit 1986 Bestandteil der spanischen Luftwaffe. Zudem werden ein weiteres Flugzeug und ein Hubschrauber vorgeführt. Der Tag der offenen Tür geht von 10.30 bis 17.30 Uhr. Ab dem Einkaufszentrum Fan werden Shuttlebusse gestellt.

Was macht die Luftwaffe auf Mallorca?

Auf dem Stützpunkt der Luftwaffe ist heute die Einheit Ala 49 aktiv. Sie umfasst gut 370 Personen. Die Basis inmitten des Flughafens ist wie eine kleine Stadt. Es gibt eine Feuerwehr, eine Polizei und ein Krankenhaus. Palma stellt eine von drei spanienweiten SAR-Einheiten. SAR steht für „Search and Rescue“ und beschreibt das Aufgabengebiet recht konkret. Einerseits wird nach abgestürzten Flugzeugen gesucht, was eher selten vorkommt. Andererseits überwacht die Einheit das Mittelmeer.