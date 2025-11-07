Warnstufe Orange: Neues Unwetter rollt auf Mallorca zu

Kleine Atempause auf Mallorca: Nach dem heftigen Unwetter, das am Donnerstagmorgen (6.11.) Windgeschwindigkeiten von bis zu 112 Km/h in Palma und Regenfälle von bis zu 28 Liter pro Quadratmeter in Port de Sóller mit sich brachte, wird es am Freitag wieder ruhiger. Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit einem weitgehend wolkenfreien Himmel und Höchsttemperaturen um die 20 Grad. Vereinzelte Schauer sind zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich.

Unwetter auf Mallorca: Schäden und große Regenmengen / Manu Mielniezuk

Zahlreiche Wetterwarnungen am Samstag

Dafür kehrt am Samstag das Holterdipolter am Himmel zurück – und zwar nicht zu knapp. Aemet hat zahlreiche Warnstufen ausgerufen. In folgenden Regionen ist höchste Vorsicht angesagt:

Tramuntana: Warnstufe Orange wegen Regens und Sturms zwischen 0 und 24 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs zwischen Samstag um 20 Uhr bis Sonntag um 6 Uhr

wegen Regens und Sturms zwischen 0 und 24 Uhr. wegen hohen Wellengangs zwischen Samstag um 20 Uhr bis Sonntag um 6 Uhr Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb wegen Regens und Sturms zwischen 0 und 24 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs zwischen Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 12 Uhr.

wegen Regens und Sturms zwischen 0 und 24 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs zwischen Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 12 Uhr. Inselmitte: Warnstufe Gelb wegen Regens zwischen 0 und 24 Uhr.

Süden: Warnstufe Gelb wegen Regens zwischen 0 und 24 Uhr.

Osten: Warnstufe Gelb wegen Regens zwischen 0 und 24 Uhr.

Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. Ab Mittag dreht er in Richtung Norden ab und nimmt an Fahrt auf. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Km/h erwartet. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den vergangenen Tagen spürbar herunter. In Palma werden am frühen Nachmittag maximal 17 Grad erwartet, in der Tramuntana klettert das Thermometer höchstens auf 15 Grad.

So wird das Wetter am Sonntag

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter wieder. Im Laufe des Vormittags kann es inselweit zwar noch zu Niederschlägen kommen. Im Laufe des Tages nimmt die Regenwahrscheinlichkeit aber sukzessive ab. Der Wind weht mäßig aus nördlicher Richtung, allerdings kann es immer wieder zu stärkeren Böen kommen. Die Temperaturen klettern wieder hoch und erreichen maximal 21 Grad. /pss