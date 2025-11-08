Lange Schlangen und blockierte Straßen: Großer Andrang bei militärischer Flugschau

Der Regen am Samstagmorgen (8.11.) hat die Menschen nicht aufgehalten. Hunderte fuhren bis in die Umgebung der Luftwaffenbasis Son Sant Joan, um die Vorführung der F-18 Hornet und weiterer Luftfahrzeuge der spanischen Luftwaffe zu sehen. Es bildeten sich lange Schlangen, die Zufahrtswege zur Basis kollabierten.

Die Erwartungen waren so groß, dass viele Fahrer ihre Fahrzeuge irgendwo abstellten und zu Fuß weiter zur Basis gingen. Die Straßen in der Umgebung wurden durch die Menschenmenge von Neugierigen, die sich die Luftshow nicht entgehen lassen wollten, praktisch blockiert.

Tag der offenen Tür bei der Luftwaffe

Die Vorführung findet anlässlich des 75. Jahrestags der Luftwaffenbasis Son Sant Joan statt. Die Einheit der Luftwaffe Ala 49, öffnet am Samstag von 10.30 bis 17.30 Uhr für die Bevölkerung. Auf dem Programm stehen zwei Überschall-Einsätze von F-18 Hornet sowie Vorführungen des taktischen Seeaufklärers und Transporters CN-235 D4-Vigma, des Rettungshubschraubers HD-24, des leichten Transportflugzeugs C-212 Aviocar (T-12) und eines Löschflugzeugs Canadair CL-415.

In der statischen Ausstellung zu sehen sind außerdem der Langstrecken-Transporter Airbus A400M, der Mehrzweck-Hubschrauber NH-90, ein F-18 Hornet, das Schulflugzeug Pilatus PC-21, ein Sikorsky S-76, ein Eurofighter Typhoon, drei RACE-Sportmaschinen sowie zwei Flugzeuge aus Son Bonet.

Der Auftritt der F-18 Hornet begann um 11.50 Uhr. Die von McDonnell Douglas entwickelte, seit 1986 bei der spanischen Luftwaffe im Dienst stehende Maschine der vierten Generation ist für Luftraumverteidigung, Luft-Boden-Einsätze, taktische Unterstützung, tiefe Angriffe, bewaffnete Aufklärung und Bomberbegleitung ausgelegt.