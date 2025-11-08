Ein verregnetes Wochenende: Wann scheint auf Mallorca wieder die Sonne?

Ein verregneter Samstag (8.11.) gibt den Takt für den Herbststart auf Mallorca vor. Wie angekündigt zog in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Gewitter über die Balearen. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte am Vortag zahlreiche Warnstufen ausgerufen: Orange in der Tramuntana-Region und Gelb für den Norden, Nordosten, Inselmitte, Süden und Osten Mallorcas.

Lage in der Nacht und am Samstagmorgen

In der Nacht fielen Regenschauer fast über die ganze Insel. Bis 8 Uhr morgens vielen diese Liter pro Quadratmeter an verschiedenen Messtationen:

Bon dia!, 🌧️pluges avui (fins a les 8 h) en l/m2#Mallorca



12 Cabrera

12 Sóller, Port

11 Cap Blanc

10 Banyalbufar

9 Son Torrella

8 Son Bonet, Aeroport

8 Escorca, Lluc

8 Serra d'Alfàbia

7 Palma, UIB

7 Aerop. Palma

6 Palma, Portopí

6 Santa Mariahttps://t.co/ziGfQXdgZn pic.twitter.com/DN1xGMFAW8 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 8, 2025

Am Samstagmorgen kam es immer wieder zu kurzen Schauern, vor allem im Süden, Westen und Norden der Insel. Am Mittag werden die stärksten Regenschauer erwartet, die sich gegen Nachmittag auflösen sollen. Die orange Warnstufe in der Tramuntana soll laut Aement bis 16 Uhr gelten. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus Südwest, ab Mittag zunehmend mäßig, mit starken Intervallen aus Nord und Nordwest mit Böen bis 80 km/h.

Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den Vortagen: maximal 19 Grad Celsius in Palma und Felanitx, minimal 11 Grad Celsius in der Nacht im Inselinneren, etwa in Porreres, Santa María del Camí und Inca.

Ausblick auf Sonntag

Das Gewitter zieht voraussichtlich ab. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gilt in einigen Inselteilen noch eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 80 Prozent. Im Westen in Andratx sowie Artà und Son Servera im Osten. Am Morgen verringert sich die Wahrscheinlichkeit inselweit, sodass keine oder nur noch lokale, kurze Schauer zu erwarten sind. Es bleibt bewölkt.

Vorbereitung aufs Gewitter

Die Notrufzentrale auf Mallorca hat die Gemeinden gebeten, ihre kommunalen Notfallpläne (PEMU) entsprechend der Schutzzivils-Alarmstufe zu aktivieren. Das bedeutet, dass etwa Parks geschlossen wurden. Zudem empfiehlt die Notrufzentrale, unnötige Fahrten zu vermeiden, die Selbstschutz-Empfehlungen zu beachten und die stündlichen Aemet-Updates zu verfolgen. Dennoch ging das Unwetter glimpflich aus; nur ein Vorfall wurde in der Nacht gemeldet, ein umgefallener Baum.