Versuchtes Tötungsdelikt in Palma: Streit wegen Diebstahl eskaliert blutig
Der mutmaßliche Täter hat einen Mann mit vier Messerstichen schwer verletzt
Die Nationalpolizei hat einen Mann als mutmaßlichen Täter eines versuchten Tötungsdelikts in Palma am Donnerstag (6.11.) festgenommen.
Am Morgen ging unter der Notrufnummer 091 eine Meldung über einen Messerangriff auf der Carretera de Sóller ein. Beim Eintreffen fanden die Beamten einen Mann am Boden mit blutenden Bauchverletzungen, während mehrere Personen die Wunden abdrückten. Ein Anwesender zeigte den Polizisten ein Video des mutmaßlichen Täters, in dem dieser dem Filmenden mit dem Tod droht, falls er den Vorfall schildert. Durch das Video lag den Streifenbeamten eine Beschreibung des Täters vor.
Täter soll das Opfer beklaut haben
Nach Polizeiangaben waren das Opfer und ein Freund zur Wohnung des mutmaßlichen Täters gegangen, um ihn zu konfrontieren, weil dieser ihnen am Vortag Gegenstände entwendet haben soll. Dem Opfer seien Dokumente, Geld und Kleidung, darunter seine Kappe, gestohlen worden; auch der Freund habe Verluste erlitten. Als das Opfer den Mann mit seiner Kappe sah, kam es zunächst zu Handgreiflichkeiten.
Der mutmaßliche Täter habe daraufhin ein Klappmesser ergriffen und den Kontrahenten insgesamt viermal verletzt – zweimal im Brustbereich, einmal am Bein und einmal am Rücken. Das Opfer wurde mit schwerem, aber stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.
Auf Basis der Beschreibung konnte eine Streife den Mann im Carrer 31 de Desembre im Norden Palmas ausfindig machen und festnehmen.
