Brand an der Playa de Palma: Waschraum geht in Flammen auf

In einem Wohnhaus an der Playa de Palma hat es am Sonntagmittag (9.11.) gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr kam es im zweiten Stock eines Gebäudes in der Carrer Asdrúbal auf Höhe des Balneario 1 zu einer Explosion, anschließend brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, verletzt wurde niemand.

Wie kam es zu dem Brand?

Gegen 13.20 Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt. Daraufhin rückten mehrere Einheiten der Feuerwehr von Palma, Rettungswagen sowie Streifen der Ortspolizei und der Nationalpolizei an. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab und begannen umgehend mit den Löscharbeiten.

Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Betroffen war vor allem die „coladuría“ – ein für Mallorca typischer Hauswirtschaftsraum, der meist als Waschküche dient. Die Flammen beschädigten dort Mobiliar und Installationen.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brandursache ist noch unklar, es könnte sich jedoch um einen elektrischen Defekt handeln.