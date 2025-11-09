Deutsche Urlauberin in Palma überfallen: Täter würgte sie von hinten
In den frühen Morgenstunden des Freitags raubten zwei Täter zwei Personen aus
Die Nationalpolizei hat in den frühen Morgenstunden des Freitags (7.11.) zwei Männer in Palma festgenommen. Laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei von Sonntag (9.11.) werden ihnen zwei Raubüberfälle mit Gewalt auf dem Paseo Marítimo zur Last gelegt. Eins ihrer Opfer war eine deutsche Urlauberin.
Wie es zu den Raubüberfällen kam?
Gegen vier Uhr wurde ein Mann nahe des Paseo Marítimo angegriffen und ausgeraubt. Die Beamten fanden das Opfer benommen mit blutenden Verletzungen an einer Augenbraue und am Hinterkopf vor. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und nach Bewusstseinsverlust stationär aufgenommen.
Kurz darauf entdeckten zwei in Zivil gekleidete Beamte zwei Verdächtige, die der Täterbeschreibung entsprachen. Beim Anhalten warf einer der Männer ein Mobiltelefon neben einen Baum. Beide trugen blutverschmierte Turnschuhe. Das weggeworfene Telefon gehörte dem zuvor ausgeraubten Mann und bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem ein weiteres nicht eigenes Smartphone, Ausweisdokumente des ersten Opfers sowie Bankkarten einer deutschen Urlauberin. Die Beamten nahmen die Täter fest.
Würgten die Urlauberin von hinten
Wie die Polizei erfuhr, war bereits gegen zwei Uhr am selben Ort eine deutsche Urlauberin überfallen worden. Nach ihren Angaben wurde sie mit der „Mataléon“-Technik (Würgegriff von hinten) attackiert und mit einem Schraubenzieher am Hals bedroht worden. Daraufhin entwendeten die Täter ihr Mobiltelefon und ihre Kreditkarten.
Alle gestohlenen Gegenstände konnten noch in der derselben Nacht sichergestellt und den Eigentümern zurückgegeben werden. Gegen die beiden Festgenommenen wird wegen Raubes mit Gewalt in zwei Fällen ermittelt.
- Mit Elyas M'Barek auf Mallorca drehen: 1.000 Komparsen für 'Der perfekte Urlaub' gesucht
- Es trifft nur die Deutschen': Urlauber in Santa Ponça fühlt sich diskriminiert
- Flughafen auf Mallorca stoppt Flugverkehr für 90 Minuten wegen militärischer Flugschau
- Warnstufe Orange: Neues Unwetter rollt auf Mallorca zu
- Ein verregnetes Wochenende: Wann scheint auf Mallorca wieder die Sonne?
- Ladesäulensuche statt Strand: Wie ein E-Auto einen Mallorca-Urlaub auf den Kopf stellte
- Vorsicht, Autofahrer: Auf Mallorca drohen 500 Euro Strafe für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung
- Eine Mallorca-Villa für 20 Millionen Euro? Klar, wir zahlen in bar