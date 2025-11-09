Deutsche Urlauberin in Palma überfallen: Täter würgte sie von hinten

Die Nationalpolizei hat in den frühen Morgenstunden des Freitags (7.11.) zwei Männer in Palma festgenommen. Laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei von Sonntag (9.11.) werden ihnen zwei Raubüberfälle mit Gewalt auf dem Paseo Marítimo zur Last gelegt. Eins ihrer Opfer war eine deutsche Urlauberin.

Wie es zu den Raubüberfällen kam?

Gegen vier Uhr wurde ein Mann nahe des Paseo Marítimo angegriffen und ausgeraubt. Die Beamten fanden das Opfer benommen mit blutenden Verletzungen an einer Augenbraue und am Hinterkopf vor. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und nach Bewusstseinsverlust stationär aufgenommen.

Kurz darauf entdeckten zwei in Zivil gekleidete Beamte zwei Verdächtige, die der Täterbeschreibung entsprachen. Beim Anhalten warf einer der Männer ein Mobiltelefon neben einen Baum. Beide trugen blutverschmierte Turnschuhe. Das weggeworfene Telefon gehörte dem zuvor ausgeraubten Mann und bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem ein weiteres nicht eigenes Smartphone, Ausweisdokumente des ersten Opfers sowie Bankkarten einer deutschen Urlauberin. Die Beamten nahmen die Täter fest.

Würgten die Urlauberin von hinten

Wie die Polizei erfuhr, war bereits gegen zwei Uhr am selben Ort eine deutsche Urlauberin überfallen worden. Nach ihren Angaben wurde sie mit der „Mataléon“-Technik (Würgegriff von hinten) attackiert und mit einem Schraubenzieher am Hals bedroht worden. Daraufhin entwendeten die Täter ihr Mobiltelefon und ihre Kreditkarten.

Alle gestohlenen Gegenstände konnten noch in der derselben Nacht sichergestellt und den Eigentümern zurückgegeben werden. Gegen die beiden Festgenommenen wird wegen Raubes mit Gewalt in zwei Fällen ermittelt.