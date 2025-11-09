Polizei fahndet nach Straßenverkäufer wegen Diebstahls an deutschem Polizisten

Die Staatsanwaltschaft hat vier Jahre Haft für einen 31-jährigen Straßenhändler an der Playa de Palma verlangt, nachdem dieser einem deutschen Polizisten während dessen Mallorca-Urlaubs gewaltsam eine Kette entwendet haben soll. Der 31-Jährige erschien vergangene Woche nicht zu seinem Gerichtstermin – seither hat die Richterin einen Haftbefehl mit Ausschreibung zur Fahndung erlassen, wie ein Sprecher der Nationalpolizei am Sonntag (9.11.) der MZ bestätigte.

Wollte eine Kette verkaufen

Der Vorfall liegt über ein Jahr zurück und ereignete sich am 30. September 2024 gegen 21.30 Uhr an der Playa de Palma. Zunächst näherte sich der Mann dem Deutschen mit der vermeintlichen Absicht, ihm eine Halskette zu verkaufen, und führte ein kurzes Gespräch mit ihm.

Als der Urlauber kein Interesse zeigte und sich weigerte, ihm die Kette abzukaufen, wurde der "Händler" gewalttätig. Er riss seinem Opfer seine Kette vom Hals. Der Deutsche stellte den angeblichen Verkäufer wütend zur Rede, woraufhin dieser ihm mit einer seiner Halsketten auf den Kopf schlug. Dann versetzte der mutmaßliche Dieb dem Mann noch einen Schlag ins Gesicht und flüchtete mit dem gestohlenen Gegenstand.

Das Opfer stürzte zu Boden und trug eine blutende Kopfverletzung davon, die im Gesundheitszentrum genäht werden musste. Der Urlauber ging anschließend zur Polizei und erstattete Anzeige. Beamte der Nationalpolizei an der Playa de Palma übernahmen den Fall, und es gelang ihnen, den Täter schnell zu identifizieren und zu verhaften. Nach der Festnahme konnten die Ermittler noch weitere Straftaten aufklären, die sich nach ähnlichem Muster abgespielt hatten.

Die Staatsanwaltschaft verlangt drei Jahre Haft wegen gewaltvollen Überfalls und noch ein weiteres Jahr wegen der Verletzungen.