Nochmal 26 Grad und Sonne: Mallorca lohnt sich derzeit für eine Auszeit vom Herbstwetter

Das Wetter im Herbst auf Mallorca ist bekanntermaßen extrem launisch. Regen, Kälte, vielleicht der erste Schnee sind möglich. Aber auch Hochdruckgebiete wie derzeit, die der Insel 26 Grad und Sonnenschein bescheren. Es ist der perfekte Augenblick für Urlauber aus Deutschland, um eine Auszeit vom grauen Wetter in der Heimat zu bekommen.

Der Dienstag (11.11.) startet etwas dunstig im Flachland. Die Schwaden werden von der Sonne vertrieben. Tagsüber gibt es kaum eine Wolke am Himmel zu sehen. Sonnencreme ist für helle Hauttypen ratsam, selbst wenn wir schon im November sind. Die Höchsttemperaturen von 21 bis 23 Grad werden am frühen Nachmittag erreicht.

Kann man bei dem Wetter noch im Meer auf Mallorca baden?

Die Wassertemperaturen liegen derzeit bei 20 Grad, sowohl an der Playa de Palma als auch an der Playa de Muro. Entscheiden Sie selbst, ob Sie zu den Warmduschern gehören oder nochmal ins Meer reinhüpfen. Auch in der MZ-Redaktion gehen die Meinungen zu diesem Thema weit auseinander.

Um 17.37 Uhr geht die Sonne unter. Abends ist eine Jacke oder ein Pullover ratsam. In der Inselmitte werden nachts einstellige Temperaturen erreicht, an den Küsten bleiben sie knapp zweistellig. Um 7.30 Uhr geht am Mittwoch die Sonne wieder auf. Sie wärmt die Insel flott auf. Die Temperaturen steigen spürbar auf bis zu 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südöstlicher Richtung.

Saharastaub ab Donnerstag in der Luft

Der Temperaturanstieg ist warmen Luftmassen aus Afrika zu verdanken. Diese haben allerdings aber auch Saharastaub im Gepäck, der sich am Donnerstag zeigen wird. Obwohl es sonnig ist, zeigt sich der Himmel milchig und trüb. Die Temperaturen erreichen mit 26 Grad wohl ihre höchsten Werte für diesen November.

Auch Freitag und Samstag wird es schön, wenngleich die Anzahl an Wolken zunimmt. Am Sonntag kommt es zu einem kleinen Wetterumschwung. Die Temperaturen sinken auf 22 Grad und die Regenwahrscheinlichkeit steigt.