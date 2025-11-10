Verkehrschaos im Busbahnhof von Palma: Defekter Bus versperrt die Ausfahrtsrampe

Ein Defekt an einem Überland-Bus auf Mallorca hat am Montagnachmittag (10.11.) für ein Verkehrschaos im Busbahnhof von Palma, der Estación Intermodal, gesorgt. Der defekte Bus blieb gegen 15 Uhr mitten auf der Zufahrtsrampe zur Station liegen – jener Engstelle, die sowohl für ein- als auch ausfahrende Fahrzeuge genutzt wird.

Der Bus ließ sich zunächst nicht entfernen. Erst gegen 16.30 Uhr konnte damit begonnen werden, eine andere Auffahrtsrampe zu nutzen. Abwechselnd konnten somit Busse ein- und ausfahren. Dennoch kam es zu erheblichen Verspätungen, zahlreiche Busse mussten in ihren Parkbuchten ausharren.

Längerer Stau im Busbahnhof

Andere, die bereits gestartet waren, standen in einem Stau vor der Rampe. Die Ortspolizei und Mitarbeiter des Busbahnhofs regelten den Verkehr, besonders im Carrer del Marquès de Fontsanta, wo es zu erheblichen Behinderungen kam. Erst kurz vor 18 Uhr konnte der defekte Bus abgeschleppt und die Rampe wieder freigemacht werden.

Auch für die Fahrgäste war die Situation unbefriedigend: Dutzende Menschen hielten sich an den Bussteigen auf und warteten auf ihre Verbindungen. Zahlreiche Buslinien des TIB waren von der Störung betroffen, zunächst lagen keine Angaben über die genaue Anzahl vor.