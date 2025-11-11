Vierter Todesfall in diesem Jahr: Mann verschluckt sich an Schinken und stirbt

Ein 61-Jähriger hat sich am Montag (10.11.) auf Mallorca beim Essen verschluckt und ist daran gestorben. Es ist bereits der vierte Todesfall dieser Art in diesem Jahr.

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, aß der Mann mit seiner 90-jährigen Mutter zu Mittag im Carrer San José de la Montaña, im Norden Palmas. Gegen 14 Uhr ging der Notruf der Rentnerin ein. Ihr Sohn sei bewusstlos und atme nicht mehr. Er habe sich am Serrano-Schinken verschluckt.

Notarzt konnte Schinken aus der Luftröhre holen

Mehrere Rettungswagen sowie Streifen der National- und Ortspolizei eilten zum Unfallort. Fast eine Stunde lang versuchte der Notarzt, den Mann zu reanimieren. Es gelang dabei, ihm Teile des Schinkens aus der Luftröhre zu holen. Die Bemühungen waren letztlich aber erfolglos und der Mann verstarb.

Der Leichenwagen transportierte den Körper ab, der zur Sicherheit nun nochmal untersucht wird, ob es sich tatsächlich um einen Erstickungstod ohne Fremdeinwirkung handelt. Die Nationalpolizei leitet die Ermittlungen.

Drei weitere Todesfälle in diesem Jahr

Erst Ende August war ein 82-jähriger Deutscher beim Essen in Port de Sóller verstorben. Er aß mit seiner Enkelin ein Kotelett und verschluckte sich. Auch hier kam jede Hilfe zu spät.

Bereits im April war ein 63-jähriger Mann auf Mallorca bei einem ähnlichen Unglück ums Leben gekommen. Der Mann war im bekannten Restaurant Es Cruce nahe Vilafranca de Bonany zum Mittagessen und verschluckte sich ebenfalls an einem Stück Fleisch. Auch in diesem Fall versuchten die Retter, den Heimlich-Handgriff anzuwenden. Doch auch hier blieb er ohne Erfolg.

Und im Mai ereilte eine 81-jährige Frau im Corte Inglés in Palma dasselbe Schicksal. Auch sie verschluckte sich am Essen und konnte nicht mehr gerettet werden.