Fahrer von Auto mit deutschem Kennzeichen fällt Abhang auf Mallorca hinab

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag (11.11.) auf Mallorca mit einem Auto einen Abhang heruntergestürzt. Er war ohne Führerschein unterwegs und hatte den Wagen mit deutschem Kennzeichen wohl von seiner Stiefmutter geliehen oder entwendet. Er kam mit einer leichten Schnittwunde am Bein davon.

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, kam es im Küstenort Sant Elm, im Südwesten Mallorcas, zu dem Unfall. Der 18-Jährige war auf dem Carrer Mossèn Joan Ensenyat, das ist die Straße, die hinter dem großem Parkplatz gegenüber vom Strand rechts wegführt, wohl zu schnell unterwegs.

Auto in Deutschland abgemeldet

Er krachte gegen 14.50 Uhr gegen eine Laterne und stürzte dann mit dem Toyota Corolla Verso den Abhang hinab. Das Auto mit Kennzeichen aus Soest überschlug sich. Die Polizei stellte fest, dass es aktuell bei den deutschen Behörden abgemeldet ist. Daher konnten die Polizisten nicht prüfen, ob es überhaupt den Tüv bestanden hat.

Mitarbeiter des Rathauses von Andratx bauten die beschädigte Laterne ab, die umzufallen drohte.