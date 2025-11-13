Hotelseriendieb auf Mallorca: Mann gab sich als Gast aus und stahl bis zu 60.000 Euro

Ein mutmaßlicher Seriendieb ist nach einer Reihe von Einbrüchen in Hotelzimmern auf Mallorca und Ibiza von der Nationalpolizei festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte am 10. Oktober in Madrid, wo der mutmaßliche Täter mit Gewalt in ein Hotelzimmer eingedrungen war. Der Mann hatte sich in mehreren Fällen als Hotelgast ausgegeben, um sich Zugang zu fremden Zimmern und sogar zu deren Safes zu verschaffen, wie aus einer Pressemitteilung der Nationalpolizei vom Donnerstag (13.11.) hervorgeht.

Nach seiner Festnahme wurde er außerdem im Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahl im Mai in Madrid identifiziert. Darüber hinaus werden ihm acht weitere Einbrüche auf Ibiza, vier auf Mallorca sowie ein offener Haftbefehl aus Bilbao wegen eines Raubdelikts zur Last gelegt.

Brach in Hotelzimmer in Palma ein

Auf Mallorca schlug der Mann zwischen dem 26. und 29. August gleich viermal zu – jeweils in Hotels in Palma. Dort überzeugte er das Hotelpersonal mit einem echten Nachnamen und der dazu passenden Zimmernummer, dass er der rechtmäßige Gast sei. Auf diese Weise verschaffte er sich Zutritt zu den Zimmern und teilweise auch zu den dortigen Safes. Die Beute: Bargeld und Wertsachen im Gesamtwert von rund 60.000 Euro.

Auf Ibiza verübte er im August innerhalb von nur zwei Tagen acht weitere Einbrüche in sechs Hotels, bei denen er Gegenstände im Wert von über 38.000 Euro erbeutete. Auch dort nutzte er eine raffinierte Masche: Mit einem angemieteten Motorrad konnte er sich schnell zwischen den Hotels bewegen und in kurzer Zeit mehrere Taten begehen.

So ging der Täter vor

Seine Vorgehensweise war stets ähnlich: Der mutmaßliche Täter gab sich an der Hotelrezeption als Gast aus und behauptete, seine Zugangskarte funktioniere nicht mehr oder die PIN der Zimmersafe sei blockiert. In den Zimmern stahl er Bargeld, Wertsachen und persönliche Gegenstände, darunter auch Kreditkarten, mit denen er laut Polizei Beträge von bis zu 1.000 Euro abbuchte.

Insgesamt konnten ihm die Ermittler 15 Einbrüche in Hotels in Madrid und auf den Balearen sowie ein Fall von Urkundenfälschung nachweisen. Ein Gericht ordnete inzwischen Untersuchungshaft gegen den Mann an.