Mallorca Zeitung wehrt sich gegen KI-Newsportal: Betreiber reagieren mit Änderungen

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Medienunternehmen sich selbst als unseriös bezeichnet. „Mallorca Zeitung warnt vor KI-Portal mit gefälschten Nachrichten“, hieß es am vergangenen Donnerstag (6.11.) auf eben diesem KI-Portal. mallorcazeitung.news, so heißt die Seite, hatte das gemacht, was sie systematisch betreibt: Nachrichten von der Mallorca Zeitung und anderen Inselmedien übernehmen, von der KI umschreiben lassen und erneut veröffentlichen. Und das, wie man sieht, ohne menschliches Zutun, das Peinlichkeiten verhindern könnte. Die nur kurz zuvor veröffentlichte Original-Meldung der MZ war als Warnung vor Verwechslungen gedacht gewesen. „Fake News: Achtung, diese Website ist nicht die Mallorca Zeitung“, hatten wir sie betitelt.

Die Mallorca Zeitung gibt es seit über 25 Jahren, mallorcazeitung.news erst seit wenigen Wochen. Das Portal generiert unter Verwendung des europaweit geschützten Markennamens der „Mallorca Zeitung“ am laufenden Band Meldungen über die Insel und verwendet dafür als Grundlage die von Inselmedien und Behörden erstellten Artikel und Mitteilungen, ohne die Quellen zu nennen.

Voller Fehler und komplett KI-generiert

Nach der KI-Verarbeitung bleibt davon, was man getrost als Nachrichtenschrott bezeichnen kann: Viele der Meldungen stecken voller Fehler, die Bilder sind alle KI- generiert, hinter den angegebenen Autoren verbergen sich keine Menschen, sondern „intelligente Sprachmodelle“. Ärgerlich ist das nicht nur für unbedarfte Nutzer der Seite, sondern auch für die professionellen Journalisten, deren oft aufwendige Recherchen dort in Minutenschnelle verbraten werden, als gäbe es kein Urheberrecht.

Betreiber des Portals, gegen das die Mallorca Zeitung rechtliche Schritte einleitet, ist eine deutsche GmbH namens SiClara eCommerce, ihre Geschäftsführer sind die Unternehmer André Majkopet und Fabian Roßbacher. Für ihr Geschäftstreiben interessiert sich mittlerweile auch die renommierte „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Ein Anruf des Spanien-Korrespondenten bei Roßbacher und ein Artikel haben offenbar Eindruck hinterlassen: Seither hat mallorcazeitung.news Änderungen an der Seite vorgenommen. Im Impressum steht nicht mehr wie bislang © 2025 by Mallorca Zeitung, sondern © 2025 by mallorcazeitung.news. Zudem haben die Betreiber die ursprüngliche Versicherung „Wir legen Wert auf verlässliche Quellen und journalistische Sorgfalt. So können Sie sich jederzeit auf unsere Inhalte verlassen“ geändert in: „Wir legen Wert auf verlässliche Quellen, journalistische Sorgfalt und eine klare, verständliche Sprache.“ Vielleicht haben sie das ja sogar selbst geschrieben.

