Nach goldenem Herbst auf Mallorca: Das Wetter auf der Insel wird wieder regnerisch
Das sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage auf Mallorca
Das goldene Herbstwetter auf Mallorca hat eine Ablauffrist. Gen Ende der Woche sinken die Temperaturen. Zudem kündigen sich einige Regentage an.
Am Mittwoch waren es laut spanischem Wetterdienst Aemet nochmal 26 Grad in Palma. Auch am Donnerstag sollen die Höchstwerte in diesem Bereich liegen. Nur im Westen rund um Sóller und Andratx wird es bei 23 Grad etwas kühler. Die Sonne scheint den ganzen Tag kräftig. Der Wind weht mäßig aus südlicher Richtung und gewinnt am Abend an Stärke. Zwischen 22 Uhr und Freitagmorgen um 8 Uhr gilt in der Tramuntana Warnstufe Gelb wegen Sturms. Saharastaub schwirrt in der Luft umher.
Warum es in vielen Häusern auf Mallorca so eisig kalt ist
Wobei die Temperaturen auf Mallorca trügerisch sind. Draußen herrscht bestes T-Shirt-Wetter und man schwitzt im Pullover. In den Häusern und Wohnungen ist es aber meist eisig kalt. Dann reicht eine Decke fast nicht mehr aus. Eine Zentralheizung gibt es auf der Insel so gut wie nicht. Die Immobilien sind derart angelegt, um die Räume im Sommer kühl zu halten. Das geht zulasten der Wärme im Winter.
Besonders abends ist das zu spüren. Dabei sinken die Temperaturen nach Sonnenuntergang um 17.36 Uhr gar nicht so stark. In der Nacht auf Freitag werden es 15 bis 19 Grad. Woanders gilt das als Sommernacht.
Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es besteht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit, wobei es sich wohl nur um ein paar Tropfen handelt. Diese sind dann mit Saharastaub versetzt und sorgen für schmutzige Autos und Terrassen.
So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca
Der Samstag wird der schönere Tag des Wochenendes auf Mallorca. Am Vormittag sind im Süden zwar noch wenige Regentropfen möglich, am Nachmittag scheint die Sonne aber inselweit. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte um die 22 bis 23 Grad.
Am Sonntagvormittag regnet es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der Nachmittag wird besser. Zum Start in die neue Woche geht es mit Mischwetter weiter. Die Temperaturen sinken unter die 20-Grad-Marke auf Höchstwerte von 17 Grad.
