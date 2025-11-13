Von vier Schwertfischen attackiert: Verletzter Blauhai an Mallorcas Küste angespült
Das Tier wurde an der Cala Murada entdeckt und noch vor Ort eingeschläfert
An der Cala Murada an Mallorcas Ostküste ist am Dienstag (11.11.) ein schwer verletzter Blauhai angespült worden. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Ultima Hora" bestätigte ein Sprecher des Palma Aquariums gegenüber der Mallorca Zeitung. Demnach war das Tier orientierungslos und zeigte deutliche Anzeichen von Schwäche. Mitarbeiter der Meeresschutz-Stiftung des Palma Aquariums schläferten den Hai aufgrund seiner schweren Verletzungen noch vor Ort ein.
Von vier Schwertfischen angegriffen
Die Untersuchung erfolgte dann im Palma Aquarium. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um ein Weibchen handelte, das mehrere Verletzungen durch Angriffe von vier Schwertfischen erlitten hatte. Eine von ihnen muss schon vor längerer Zeit erfolgt sein, da die Narbe am Kopf schon komplett verheilt war.
Zum Tod hat wohl geführt, dass sich eine Wunde entzündete. Die vier "Schwerter" steckten noch im Kopf des Blauhais. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Mitarbeiter des Palma Aquariums eines dieser "Schwerter", besser bekannt als Rostrum, herausziehen.
Nur 15 solcher Fälle dokumentiert
Attacken von Schwertfischen auf Blauhaie ereignen sich nicht häufig. Laut dem Sprecher des Palma Aquariums sind in Spanien seit Beginn der Aufzeichnungen 15 solcher Fälle dokumentiert. Häufiger kommt es hingegen vor, dass Blauhaie auf Mallorca verletzt an den Strand gespült werden. Die Sichtungen sorgen immer wieder für großes Aufsehen, insbesondere wenn sie sich in der Sommersaison ereignen. Angriffe auf Menschen sind extrem selten, Blauhaie sind eine bedrohte Spezies.
