Patrick Schirmer Sastre

Der Saharastaub taucht Palma unter eine sepiafarbene Käseglocke

Manch einer empfindet es als gar gespenstische Atmosphäre: Am Freitag (14.11.) hat sich eine riesige Sarahastaubwolke über Mallorca gelegt. In Palma tauchte sie die Stadt in einen sepiafarbenen Nebel. Für Autofahrer wird es jetzt knifflig. Wenn Regen fällt, müssen die Autos zur Waschanlage. Wie es mit dem Wetter weitergeht, lesen Sie hier. Warum es zu Sarahastaubwolken auf der Insel kommt und welche gesundheitlichen Folgen dies hat, lesen Sie hier.