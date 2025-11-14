Wetterumschwung auf Mallorca: Der erste Schnee in den Bergen rückt näher

Nächste Woche werden auf Mallorca die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet und die Weihnachtsbeleuchtung wird angeschaltet. Der Wettergott sorgt temperaturtechnisch für das passende Ambiente. Es soll kühler werden auf der Insel, der erste Schnee in den Bergen ist möglich.

Am Donnerstag (13.11.) war es auf Mallorca fast schon nochmal sommerlich. In Port de Sóller waren es laut spanischem Wetterdienst Aemet 27 Grad warm. An der Ost- und Westküste kam es bei bis zu 23 Grad gar nochmal zu einer Tropennacht. Das ist die Mindesttemperatur wohlgemerkt. Zum Vergleich: Die Höchsttemperatur in Berlin beträgt in den kommenden Tagen 6 Grad.

Bereits am Freitag setzt langsam der Wetterumschwung ein. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Himmel wirkt aber auf alle Fälle trüb, denn der Saharastaub, der für die hohen Temperaturen gesorgt hatte, schwirrt weiter umher. Ein paar Regentropfen könnten fallen, die dann die Staubkörner mit sich führen würden. Die Nacht wird bei 15 bis 18 Grad kühler, wenngleich es mild bleibt.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Aussichten für das Wochenende sind besser als befürchtet. Sprach der Wetterdienst Anfang der Woche noch von Regentagen, sieht es nun nach reichlich Sonnenschein aus. Der Samstag bleibt ziemlich sicher trocken. Ein paar Wolken ziehen am Himmel entlang. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 (Andratx) bis 24 Grad (Pollença). Die Nacht wird bei 12 Grad in der Inselmitte deutlich kühler.

Am frühen Sonntagmorgen setzt Regen ein. Am Vormittag verziehen sich die Wolken und die Sonne kommt raus. Die Tagestemperaturen bleiben konstant, nachts geht der Abwärtstrend weiter. Die Tiefstwerte liegen bei 7 Grad.

Die neue Woche wird wechselhaft und die Temperaturen sinken weiter. Nachts nähern sich die Werte dem Gefrierpunkt. Aemet beziffert die Schneefallgrenze in der kommenden Woche derzeit auf 1.100 Meter. Auch tagsüber soll es spürbar kälter werden.