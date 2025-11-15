Ein Toter nach Frontalcrash zweier Fahrzeuge bei Alcúdia

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14./15.11.) ist es auf der MA-3460 in Alcúdia zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 53 Jahre alter Niederländer verstarb. Alles sieht danach nach einem Frontalcrash zwischen zwei Autos aus. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Wie die Ortspolizei von Alcúdia auf Facebook bekanntgab, ereignete sich der Unfall um 1.50 Uhr. Die Notrufzentrale 112 meldete einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf Höhe des Kilometers 0,5 der MA-3460.

Daraufhin eilten mehrere Rettungskräfte und Polizisten der Ortspolizei von Alcúdia und der Guardia Civil zum Unfallort. Während die Rettungskräfte die Verletzten versorgten, regelten die Beamten der Guardia Civil den Verkehr. Die Ortspolizei sicherte den Bereich ab.

So sah es nach dem Zusammenstoß am Unfallort aus. / Facebook Ortspolizei Alcúdia

Um 3.40 Uhr wurde dann bekannt, dass einer der Insassen, ein 53-Jähriger Mann, den Unfall nicht überlebt hat. Seine Begleitperson blieb schwer verletzt zurück. Drei weitere Frauen wurden leicht verletzt. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist. Nachdem alle herumliegenden Fahrzeugteile entfernt worden waren, gaben die Beamten den Verkehr auf der Straße wieder frei. /sw