Allein auf dem Schulhof: Achtjähriger an unterrichtsfreiem Tag eingeschlossen

Ein Passant hat am Montag (10.11.) vergangener Woche Alarm geschlagen, nachdem er einen Jungen allein auf dem Schulhof einer Schule in Son Ferriol in Palma entdeckt hatte. Die Ortspolizei rückte daraufhin aus und verständigte die Mutter des Kindes.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr morgens. Ein achtjähriger Junge war auf dem Gelände der Schule zurückgeblieben, obwohl an diesem Tag kein Unterricht stattfand. Die Tür zum Schulhof ließ sich zwar durch Drücken öffnen, schloss sich jedoch anschließend von selbst. Der Junge erklärte den Polizisten, dass ihm beim Betreten des Schulhofs eingefallen sei, dass er an dem Tag keinen Unterricht habe. Da er aus dem Gelände nicht rauskam habe er habe beschlossen, dort auf seine Mutter zu warten.

Schulpsychologin kontaktierte die Mutter

Die Beamten des Verkehrserziehungsteams brachten den Jungen zunächst in eine nahegelegene Schule, wo sie eine Aktivität durchführen sollten. Dort kümmerte sich eine Schulpsychologin der Bildungsbehörde, die die Familie kannte, gemeinsam mit der Polizei um das Kind und nahm Kontakt zur Mutter auf. Der Junge war während des gesamten Einsatzes durchgehend betreut.

Später wurde die Mutter zur Polizeiwache vorgeladen. Sie erklärte, sie habe ihren Sohn wie gewohnt zur Schule gebracht und nicht gewusst, dass der Montag ein schulfreier Tag war.