Von der Außenwelt abgeschnitten: Alaró 40 Stunden lang ohne Internet und Handynetz

Die Einwohner von Alaró in der Inselmitte von Mallorca haben am Wochenende ganze 40 Stunden ohne Telefon- und Internetverbindung auskommen müssen, nachdem es zu einer massiven Störung im Netz von Movistar gekommen war.

Zwischen Freitag (14.11) gegen 17.30 Uhr, und Sonntag (16.11) um 9.30 Uhr, war der Ort praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Da Movistar zahlreichen weiteren Anbietern als Netzlieferant dient, waren auch diese von der Panne betroffen. Nur zwei lokale Betreiber mit eigenen Netzen konnten weiterhin eine Verbindung aufrechterhalten.

Kein Kontakt zum Netzbetreiber

Nach Angaben der Gemeinde kam es zu einem vollständigen Ausfall sämtlicher Kommunikationsdienste. Während der gesamten Störungsdauer habe das Rathaus mehrfach versucht, sowohl telefonisch als auch über offizielle Kanäle mit dem Netzbetreiber Telefónica Kontakt aufzunehmen – jedoch ohne Erfolg.

Der Gemeinderat von Alaró hat die Vorfälle inzwischen formell bei der Verbraucherschutzbehörde der balearischen Regionalregierung angezeigt und die Bürger dazu aufgefordert, auch eigenhändig Beschwerden einzureichen.

Gemeinde fordert Ministerium zu Sanktion auf

Zudem verweist die Gemeinde darauf, dass das Ministerium für digitale Transformation für Sanktionen gegen Betreiber zuständig ist, die gegen das Gesetz 9/2014 verstoßen, das die Kontinuität, Qualität und Sicherheit von Kommunikationsdiensten garantiert.

Die Gemeinde fordert, dass das Ministerium „mit Nachdruck handelt und die entsprechenden Sanktionen verhängt“. Zugleich verlangt sie effektive Maßnahmen, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

In einer Erklärung bekräftigte das Rathaus schließlich sein Engagement für die Sicherheit und Rechte der Bürger und kündigte an, weiter auf eine Antwort von Telefónica zu drängen.